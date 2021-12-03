Kahramankazan'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi - Haberler
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Kahramankazan'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi

AA / Nuğman Göktaş - Haberler | Güncel
Kahramankazan'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kahramankazan Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından Efes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Salonunda hazırlanan programda, öğrenci ve öğretmenler gösteri sundu.

Öğretmenleriyle sırayla sahneye çıkan öğrenciler, müzik aleti çaldı, şiir okudu, halk oyunu gösterisi sergiledi. Etkinlikte engelli çocukların mesajlarını içeren video gösterimi de yapıldı.

Programın sonunda hep birlikte sahneye çıkan öğrenciler, öğretmenler ve protokol üyeleri birlikte çocuk şarkıları seslendirdi. Etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkanıyla yürüttükleri çalışmalar sonucunda ilçeye 5 yeni okul yapılmasının kararlaştırıldığını aktararak, "Buradan sizlere de bir müjde vermek istiyorum; yapılacak bu 5 yeni okuldan biri Özel Eğitim ve Uygulama Okulu olacak." dedi.

Kahramankazan'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi

Kahramankazan'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi

Kahramankazan'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi

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AA / Nuğman Göktaş - Son Dakika Haberleri

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