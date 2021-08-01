Kahramankazan Belediyesi ekipleri, Manavgat'taki yangında mağarada mahsur kalan çoban ve keçilerini kurtardı
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Kahramankazan Belediyesi ekipleri, Manavgat'taki yangında mağarada mahsur kalan çoban ve keçilerini kurtardı

Kahramankazan Belediyesi ekipleri, Manavgat'taki yangında mağarada mahsur kalan çoban ve keçilerini kurtardı
Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş - Haberler | Güncel

Kahramankazan Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri, görev yaptığı Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangında bir mağarada mahsur kalan çoban ve 45 keçisini kurtardı.

Kahramankazan Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri, görev yaptığı Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangında bir mağarada mahsur kalan çoban ve 45 keçisini kurtardı.

Gönüllü belediye personelinden oluşan 3'ü kadın 13 kişilik ekip, Manavgat'taki orman yangında görev yapıyor. AFAD koordinesinde çalışmalarını sürdüren ekip, arama kurtarma ve tahliye işlemlerinde bulunuyor.

Yangın bölgesinde 4 gündür görev yapan ekip, kaybolduğu ihbar edilen çoban ve keçileri için Gündoğmuş ilçesi Ortakonuş köyünde arazide arama çalışması yaptı. Ekip bir süre sonra çoban ve 45 keçisini bir mağaraya sığınmış halde buldu. Sağlık durumu iyi olan çoban ve keçileri, bir kamyon yardımıyla bölgeden tahliye edildi.

Ekip, yine görev yaptığı yangın bölgesinde yaşlı, hasta ve engelli 10 vatandaşın tahliyesi ve sağlık kontrollerini de gerçekleştirdi.

Ekip sorumlusu ve aynı zamanda Kahramankazan Belediyesi Park Bahçeler Müdürü Ömer Ünal, AA muhabirine, Manavgat'ta başlayan orman yangınının ardından Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un talimatıyla yola çıktıklarını belirterek, "AFAD koordinesinde görev yapmaya devam ediyoruz. Ekip arkadaşlarımızın görevlerini canla başla yaptıklarına şahit oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Yangın bölgelerindeki en önemli ihtiyaçlardan birinin de hayvan yemi olduğunu dile getiren Ünal, yangından dolayı yapraklar, otlar ve samanların yandığını, acilen hayvan yemine ve samana ihtiyaç olduğunu söyledi.

Kahramankazan Belediyesi ekipleri, Manavgat'taki yangında mağarada mahsur kalan çoban ve keçilerini kurtardı
Kahramankazan Belediyesi ekipleri, Manavgat'taki yangında mağarada mahsur kalan çoban ve keçilerini kurtardı
Kahramankazan Belediyesi ekipleri, Manavgat'taki yangında mağarada mahsur kalan çoban ve keçilerini kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş

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