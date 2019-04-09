Kahramankazan Belediye Meclisi İlk Toplantısını Yaptı

Kahramankazan Belediye Meclisi yeni dönemin ilk toplantısını yaptı.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Kahramankazan Belediye Meclisi ilk toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi. Daha sonra katip üyeler, encümen üyelikleri ve ihtisas komisyonların da görev yapacak meclis üyeleri belirlendi.

Başkan Oğuz, yeni dönemin tüm Kahramankazan'a hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak, 5 yıl boyunca Kahramankazan ile ilgili tüm kararların belediye meclisinde alınacağını anımsattı. Başkan Oğuz, "Ortak yönetim anlayışına sahip olmamız ilçemizin geleceğinin şekillenmesi açısından büyük önem taşıyor. İnsanı merkeze koyan, çözüm odaklı, adalet ve liyakati ön planda tutan, hesap verebilirlik ilkeleriyle hareket edeceğiz. Kahramankazan önümüzdeki yıllarda örnek uygulamalarla adından sıkça söz ettiren bir ilçe olacak" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA