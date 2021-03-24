Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz'dan esnafa ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz'dan esnafa ziyaret

24.03.2021 12:34 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:40
Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz'dan esnafa ziyaret

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kahramankazan'da faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarları ziyaret etti.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kahramankazan'da faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarları ziyaret etti.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ilçede faaliyet gösteren kasap, berber, emlakçı, telefoncu, bakkal ve büfeler gibi küçük işletmeleri ziyaret etti. Belediye Başkanı Oğuz, ziyareti esnasında esnaf ve sanatkarlara hayırlı işler temennisinde bulunarak, sohbet etti. Belediye Başkanı Oğuz, Kahramankazan esnafının istek ve önerilerini dinledi. Ayrıca Oğuz, vatandaşlarla da sohbet ederek hal-hatır sordu.

"Esnaf ve sanatkarlarımızın her zaman yanında olacağız"

Başkan Oğuz, belediye olarak ilçedeki esnaf ve sanatkarların her zaman yanlarında olduklarını belirterek, "Bu doğrultuda esnaflarımızı sürekli olarak ziyaret ediyoruz. Ekmek teknelerinde ziyaret ettiğimiz esnaflarımıza sohbet ediyor, istek ve önerilerini dinliyoruz, hayırlı, bol ve bereketli kazançlar diliyoruz. Bizlere gösterdikleri misafirperverlik için kendilerine teşekkür ediyorum. Yalnızca ilçemizin değil, ülkemizin de var olmasının önemli unsurlarından olan esnaf ve sanatkarlarımızın her zaman yanında olacağız. Onlara elimizden gelen tüm desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz'dan esnafa ziyaret
Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz'dan esnafa ziyaret
Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz'dan esnafa ziyaret
Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz'dan esnafa ziyaret
Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz'dan esnafa ziyaret
Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz'dan esnafa ziyaret
Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz'dan esnafa ziyaret
Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz'dan esnafa ziyaret
Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz'dan esnafa ziyaret
Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz'dan esnafa ziyaret
Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz'dan esnafa ziyaret
Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz'dan esnafa ziyaret
Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz'dan esnafa ziyaret
Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz'dan esnafa ziyaret
Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz'dan esnafa ziyaret
Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz'dan esnafa ziyaret
Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz'dan esnafa ziyaret
Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz'dan esnafa ziyaret
Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz'dan esnafa ziyaret
Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz'dan esnafa ziyaret
Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz'dan esnafa ziyaret
Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz'dan esnafa ziyaret
Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz'dan esnafa ziyaret
Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz'dan esnafa ziyaret
Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz'dan esnafa ziyaret
Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz'dan esnafa ziyaret
Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz'dan esnafa ziyaret
Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz'dan esnafa ziyaret
Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz'dan esnafa ziyaret
Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz'dan esnafa ziyaret
Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz'dan esnafa ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Pervin Buldan Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Şenol Güneş Gökhan Gönül Mesut Bakkal Hikmet Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz'dan esnafa ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 12:41:45. #1.14#
title