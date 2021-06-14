Kahraman Babam ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kahraman Babam hangi günler yayınlanacak? Hangi kanalda olacak?

Kahraman Babam ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dizinin konusu ne? Kahraman Babam konusu ne oldu? Kahraman Babam kimin hayatını anlatıyor? Kahraman Babam neyi konu alıyor?

Show TV'nin yeni dizisi Kahraman Babam bugün ekranlara gelecek. Dizinin konusu ve içeriği merak edildi. Peki Kahraman Babam neyi anlatıyor? Oyuncuları kimler? Kahraman Babam dizi kadrosunda kimler var? Kahraman Babam ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Kahraman Babam ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kahraman Babam hangi günler yayınlanacak? Hangi kanalda olacak? Dizi hakkında bilgiler haberimizde...

KAHRAMAN BABAM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kahraman Babam her hafta Pazartesi günleri Show TV'de ekranlara gelecektir. Kahraman Babam her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da Show TV'de olacaktır.

KAHRAMAN BABAM DİZİSİ KONUSU NE?

Kahraman Babam (eski adıyla Kırmızı Kamyon), aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Yönetmen koltuğunda Osman Kaya otururken senaryosunu Sevgi Yılmaz, Devrim Yıldız Özdemir ve Bahar Kaya yazmaktadır. İtfaiyecilerin hayatlarını konu alan dizinin başrollerini Görkem Sevindik, Nilay Deniz ve Ushan Çakır paylaşmaktadır.

KAHRAMAN BABAM DİZİSİ HİKAYESİ NE?

Dram ve aksiyonu bir araya getiren hikayesiyle dikkat çeken 'Kahraman Babam' bir baba kızın duygu yüklü hikayesini ekranlara getirirken, kahraman itfaiyecilerin zorlu mücadelelerini göstererek aksiyon dolu sahnelere imza atmaya hazırlanıyor.

Sema Ergenekon'un senaryo süpervizörlüğünü üstlendiği; Sevgi Yılmaz, Devrim Yıldız Özdemir ve Bahar Kaya'nın kaleminin Osman Kaya'nın rejisiyle buluştuğu 'Kahraman Babam'ın oyuncu kadrosunda; Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Toprak Sağlam, Sümeyye Aydoğan, Ebrar Alya Demirbilek, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Efekan Can, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Hakan Altıner, Gamze Demirbilek, Yaşar Aydınlıoğlu, Mehmet Mehmetof, Kağan Uluca ve Tuğçe Karabayır gibi birçok önemli isim bir araya geliyor.

KAHRAMAN BABAM 1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kahraman Babam 1. Bölümünde; Kendini insanları kurtarmaya adamış itfaiye başçavuşu Uğur, karanlık bir gecede karısını alevlerin arasından çekip çıkaramamıştır. Hayatının dönüm noktası olan bu olay sonrası eşini toprağa veren Uğur, biricik kızı Ömrüm'ü de kaybetmiştir. Ömrüm artık annesinin ailesinin yanına yerleştirilmiştir. Uğur'un bir zamanlar can dostu olan Cem, omuz omuza pek çok hayatı birlikte kurtardıkları dostuna artık düşmandır. Kız kardeşinin ölümüne Uğur'un sebep olduğunu düşünmektedir. Yeğeni Ömrüm'ün sevgi dolu bir aile ortamında büyümesini istediği için Uğur'la bir hukuk mücadelesi içine girmiştir. Çıkan bir yangına müdahale eden Uğur ve arkadaşları, büyük bir başarı elde ederler. İçeride ölümü bekleyen çocukları kurtaran Uğur, daha söndürme çalışmaları sürerken karşılaştığı adamla bir yıl öncesine döner. Artık karısının ölümüne neden olan yangına dair bir ipucuna ulaşmıştır. Uğur, kundak çetesinin başına kadar uzanacak bu yolda ilk adımını atacaktır. Uğur hem karısını kaybettiği yangının faillerini bulup adalete teslim etmek, hem de hayatının anlamı kızı Ömrüm'ü yanına almak için amansız bir mücadeleye girecektir. Mahkemece atanan adli psikolog Yonca, Uğur'un savaşına tanıklık ederken, büyük kararı etkileyecek en önemli kişi olacaktır.

Kahraman Babam ilk bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

KAHRAMAN BABAM OYUNCU KADROSU