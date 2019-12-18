Kahire ve Buhara 2020 İslam Dünyası Kültür Başkenti seçildi
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Kahire ve Buhara 2020 İslam Dünyası Kültür Başkenti seçildi

İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO), Mısır'ın başkenti Kahire ile Özbekistan'ın Buhara kentini 2020 İslam Dünyası Kültür Başkenti seçti.

18.12.2019 10:11 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:11
Kahire ve Buhara 2020 İslam Dünyası Kültür Başkenti seçildi

Mısır'ın başkenti ile 'ın kenti 2020 İslam Dünyası Kültür Başkenti ilan edildi.


Tunus 2019 İslam Dünyası Kültür Başkenti Kapanış Programı'nda, İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO), Kahire ile Orta Asya bölgesindeki Buhara'nın 2020 İslam Dünyası Kültür Başkenti seçildiğini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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