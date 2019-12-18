Kahire ve Buhara 2020 İslam Dünyası Kültür Başkenti seçildi
İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO), Mısır'ın başkenti Kahire ile Özbekistan'ın Buhara kentini 2020 İslam Dünyası Kültür Başkenti seçti.
18.12.2019 10:11 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:11
Mısır'ın başkenti Kahire ile Özbekistan'ın Buhara kenti 2020 İslam Dünyası Kültür Başkenti ilan edildi.
Tunus 2019 İslam Dünyası Kültür Başkenti Kapanış Programı'nda, İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO), Kahire ile Orta Asya bölgesindeki Buhara'nın 2020 İslam Dünyası Kültür Başkenti seçildiğini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com