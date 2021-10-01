Kağızmanlı Hıfzı KYK Yurdu öğrencileri ağırlamaya başladı

KARS (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesinde yeni yapılan Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kağızmanlı Hıfzı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Kız ve Erkek Öğrenci Yurdu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri alınarak öğrencileri ağırlamaya başladı.

Yüz yüze eğitimin başlaması nedeniyle üniversitelerde öğrenim göre kız ve erkek öğrencilerin kaldığı yurtta yapılan hummalı çalışmalar tamamlandı.

Bu yıl hizmete giren yurttaki konaklama alanları ve sosyal alanlarda da Kovid-19 tedbirlerine yönelik tüm önlemler alındı.

Özellikle elle temas edilen noktalara dezenfektanlar konulan yurtta, maske temini konusunda da öğrencilere görevlilerce destek olunuyor.

Yemekhanedeki ürünlerden kuru gıdalar da paketlenmiş halde öğrencilerin hizmetine sunulan yurtta salgın tedbirleri üst düzeyde tutuluyor.

Kağızmanlı Hıfzı KYK Yurdu Müdürü Aladdin Karagöl, yurdun 2021-2022 eğitim yılıyla hizmete girdiğini ifade ederek, "Kafkas Üniversitesi Kağızman Meslek Yüksek Okulunu kazanan ve yurda kayıt yaptıran 277 kız ve erkek öğrencimiz ile 7 misafir öğrencimiz burada konaklamaya başladı. Yurdumuzda öğrencilerimiz pandemi koşulları sebebiyle HES kodları sorgulanarak içeri alınıyor. Öğrenci ve çalışanlarımız için her türlü temizlik ve hijyene dikkat edilyoruz." diye konuştu.

Yurdun 10 engelli öğrenci olmak üzere 534 yatak kapasiteli olduğuna dikkati çeken Karagöl, "Kağızman'daki yüksek okul öğrencilerimiz için önemli bir ihtiyacı karşılamaktayız. Yeni yurdumuz ilçemize ve öğrencilerimize inşallah uzun yıllar hizmet verecek." dedi.