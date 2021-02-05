Kağızman Kaymakamı Turan Soğukoluk göreve başladı

Kağızman Kaymakamı Turan Soğukoluk, ilçeye gelerek görevine başladı.

Kaymakam Soğukoluk, ilçeye güzel hizmetler yapmaya çalışacaklarını belirtti.

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde Kaymakamlık görevine başlayan Soğukoluk, Eskişehir Sarıcakaya, Sinop Durağan ve Çorum Boğazkale ilçelerinde de görev yaptı.

Hani Kaymakamı ve Hani Belediye Başkan Vekili olarak da görev yapan Soğukoluk, İçişleri Bakanlığı tarafından Kağızman Kaymakamı olarak atandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kağızman Ali Çelik