Kağızman'da sulama kanallarında bahar temizliği Kars'ın Kağızman ilçesinde belediye ekipleri baharın gelmesiyle sulama kanallarında temizleme çalışması başlattı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde belediye ekipleri baharın gelmesiyle sulama kanallarında temizleme çalışması başlattı.

Kağızman Belediyesi, kayısı ve tescilli uzun elmasıyla bilinen ilçede havaların ısınmasıyla vatandaşların tarım arazilerinde su sıkıntısı yaşamaması için sulama kanallarında temizlik gerçekleştiriyor.

Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl yapılanı rutin kanal temizlik çalışmasını bu yıl da başlattıklarını söyledi.

Tüm sulama kanallarını temizleyeceklerini anlatan Yıldız, "Bu yıl yaklaşık 35 kilometre uzunluğunda sulama kanalında temizleme çalışması yapılacak. Bazı mevkilerde kanal temizleme çalışmaları tamamlandıktan sonra kanallara su verilmeye başlayacaktır." dedi.

Yıldız, vatandaşların sulama kanallarını daha dikkatli kullanmalarını isteyerek, "Sulama yapan çiftçilerimizden sulama kanallarının daha uzun ömürlü olması için kanal kenarlarına ağaç dikmemelerini, kanalları kırarak zarar vermemelerini ve kanal içerisine ot, dal, çöp gibi cisimler atmamalarını istiyoruz." diye konuştu.

Toprakkale Muhtarı Sinan Bayşar da Kağızman'ın doğunun meyve ambarı olarak bilindiğini anlatarak, "Sulama su kanalları belediyenin desteğiyle temizleme çalışmasına başlandı. İlçemizde bir çok meyve türü yetişiyor. Su da tarım için önemli bir ihtiyaç. Sulama kanallarının temizliğinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA