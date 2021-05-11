Kağızman'da modern dolmuş durakları vatandaşların hizmetine sunuldu

Kars'ın Kağızman ilçesinde 10 modern dolmuş durağı hizmete girdi.

Kars'ın Kağızman ilçesinde 10 modern dolmuş durağı hizmete girdi.

Kağızman Belediyesinin girişimleri ve hayırsever Cesim Parlak'ın katkılarıyla kışın vatandaşları soğuktan koruyacak yazın ise serinletecek 10 durak halkın hizmetine sunuldu.

Modern durakların açılışını yapan Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, hayırsever Cesim Parlak'a teşekkür ederek, "Kağızman ilçemize duraklar lazım olduğunu bildirince kendisi bizlere durak yaptıracağını belirtti ve Kağızman halkına yakışır 10 durak yaptırarak mahallelerimizin en işlek caddelerine yerleştirdik." dedi.

Tüm mahallelerde modern durak yapmayı planladıklarını dile getiren Yıldız, "Kağızman Belediyesi olarak gerek yaz aylarında, gerekse kış aylarında vatandaşlarımızın otobüs beklerken hava koşullarından etkilenmemesi için 'Modern Duraklar Projesi'ni hayata geçirdik. Kapalı olan duraklarımız, vatandaşlarımız beklerken kitap okuyarak vakit geçirebilir, bu şekilde bütün mahallelerimizde modern duraklarımızın sayısının arttırılması için çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kağızman Ali Çelik