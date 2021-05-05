Kağızman'da doğal gaz toplantısı
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Kağızman'da doğal gaz toplantısı

Kağızman'da doğal gaz toplantısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kağızman doğal gazında sona gelindi.

Kağızman doğal gazında sona gelindi. AK Parti Kars milletvekilleri ve BOTAŞ yetkilileri Kağızman'da doğal gaz konusunu masaya yatırdılar.

Kağızman Kaymakamlığı toplantı salonunda yapılan toplantıya AK Parti Kars Milletvekilleri 65. Hükümet Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Tarım Orman ve Köy işleri Komisyonu Başkanı Prof.Dr. Yunus Kılıç, Kağızman Kaymakamı Turan Soğukoluk, BOTAŞ yetkilileri, Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın ve ilgili kurum amirleri katıldı.

Toplantının sonunda açıklama yapan Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç, Kağızman'a doğal gazın getirtmesi için yıllardır ciddi çabalar harcadıklarını ve sonunda neticeye ulaştıklarını belirttiler. Bu yılın sonunda doğal gazın ilçe merkezine ulaşması için yoğun bir çaba harcadıklarını belirten vekiller, eski bakan Berat Albayrak ve şuan ki Enerji Bakanı Fatih Dönmez'e aynı zamanda emeği olan herkese çok teşekkür etiklerini söylediler. - KARS

Kağızman'da doğal gaz toplantısı
Kağızman'da doğal gaz toplantısı
Kağızman'da doğal gaz toplantısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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