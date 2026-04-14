Akaryakıta önce indirim sonra zam! 24 saat geçmeden tabela yine değişiyor

Motorin fiyatlarında gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre başına yapılan 4,35 TL indirim pompaya yansıdı. Aradan 24 saat geçmeden yeni zam beklentisi oluştu. Bu geceden itibaren geçerli olması beklenen 3,55 TL'lik zam ile fiyatların yeniden 80 TL'yi aşacağı öngörülüyor.

  • Motorin litre fiyatına 4,35 TL indirim yapıldı ve İstanbul'da 72,20 TL, Ankara'da 73,38 TL, İzmir'de 73,66 TL oldu.
  • 15 Nisan Çarşamba günü saat 00.01'den itibaren motorin litre fiyatına 3,55 TL zam bekleniyor.
  • Beklenen zam sonrası motorin litre fiyatının büyükşehirlerde 80 TL'nin üzerine çıkması öngörülüyor.

Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalı seyir sürerken brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik, fiyatları doğrudan etkilemeye devam ediyor. Motorin grubunda dün gece 4,35 TL'lik gelen indirim pompaya yansıdı ancak kısa süre içinde 3,55 TL'lik yeni bir zam beklentisi gündeme geldi. 

4,35 TL’LİK İNDİRİM POMPAYA YANSIDI

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 4,35 TL düşüş gerçekleşti. Yapılan indirim, akaryakıt istasyonlarında satış fiyatlarına da yansıdı ve sürücülere kısa süreli bir nefes aldırdı.

FİYATLAR GERİLEDİ

İndirimin ardından motorinin litre fiyatı İstanbul’da 72,20 liraya, Ankara’da 73,38 liraya, İzmir’de 73,66 liraya düştü. Doğu illerinde ise fiyatlar 75,08 lira seviyesine kadar geriledi.

KÜRESEL GELİŞMELER YENİ ZAMMI TETİKLEDİ

Ancak uluslararası gelişmeler fiyatların yeniden yükselmesine neden olabilir. ABD ile İran arasındaki ateşkes görüşmelerinin sonuçsuz kalması ve Hürmüz Boğazı’na yönelik hamleler, petrol piyasalarında sert dalgalanmaya yol açtı. Brent petrol fiyatının 104 dolara çıkmasının ardından motorin için yeni bir zam beklentisi oluştu.

BU GECE 3,55 TL ZAM BEKLENİYOR

15 Nisan Çarşamba günü saat 00.01 itibarıyla geçerli olması beklenen 3 lira 55 kuruşluk zamla birlikte motorin fiyatlarının yeniden yükselişe geçeceği öngörülüyor. 

FİYATLAR YENİDEN 80 TL’Yİ AŞABİLİR

Beklenen artışın pompaya yansımasıyla birlikte, özellikle büyükşehirlerde motorin litre fiyatının yeniden 80 TL sınırının üzerine çıkması bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (14 NİSAN 2026 SALI)

İSTANBUL (AVRUPA YAKASI)

Benzin : 62.65 TL

Motorin : 72.26 TL

LPG : 34.99 TL

İSTANBUL (ANADOLU YAKASI)

Benzin : 62.51 TL

Motorin : 72.12 TL

LPG : 34.39 TL

ANKARA 

Benzin : 63.62 TL

Motorin : 73.38 TL

LPG : 34.87 TL

İZMİR 

Benzin : 63.90 TL

Motorin : 73.66 TL

LPG : 34.79 TL

Çağla Taşcı
Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni! İşte nedeni
Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme! Kritik isimler bir bir gözaltında

Türkiye'yi sarsan dosya raftan indi, kritik isimler gözaltına alındı
İran'dan ABD'ye 270 milyar dolarlık savaş faturası

Savaşın faturası kesildi! Bu rakam Trump'ı bin pişman edecek
ABD-İran diplomasi trafiği sürerken Türkiye'den sürpriz hamle

ABD basını dünyanın beklediği haberi verdi! Bomba Türkiye detayı
Haberler.com
Yorumlar (1)

Ic Minnak:

İndirim bugünü görmez diyordum. Valla helal olsun yönetime her türlü iç ve dış mihraklara rağmen, yaşayacağı mağduriyete rağmen indirim yaptı. Zam hakları.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suudi Arabistan'da çöller dolu yağışıyla beyaza büründü

'Dünyanın dengesi şaştı' dedirten görüntü! Burası Antarktika değil

Nijerya'da Boko Haram'ın yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 7 asker öldü

Askerleri pusuya düşürdüler! Çok sayıda ölü var
Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren Amedspor'a büyük şok

Süper Lig'e çıkmak isteyen Amedspor'a büyük şok
Dev boynuzları engel olmadı: Dağ keçisi dar mağaraya böyle girdi

Dev boynuzları engel olmadı, içeriye böyle daldı
Suudi Arabistan'da çöller dolu yağışıyla beyaza büründü

'Dünyanın dengesi şaştı' dedirten görüntü! Burası Antarktika değil

Uganda Genelkurmay Başkanı'na ilk yanıt AK Parti Sözcüsü Çelik'ten

Türkiye'yi tehdit edip duruyordu! İlk yanıt geldi
Çin’de 20 milyon TL'lik lüks otomobili gömdüler

20 milyon liralık arabayı hiç düşünmeden gömdüler