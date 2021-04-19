KAĞIZMAN'DA KAYISI AĞAÇLARI ÇİÇEK AÇTI

DOĞU Anadolu bölgesinin kayısı ambarı olarak bilinen Kağızman ilçesinde kayısı ağaçlarının çiçek açmasıyla ortam adeta beyaza büründü.

DOĞU Anadolu bölgesinin kayısı ambarı olarak bilinen Kağızman ilçesinde kayısı ağaçlarının çiçek açmasıyla ortam adeta beyaza büründü.

Çiçek açan kayısı ağaçları, ağır ve uzun geçen kış mevsiminin ardından vatandaşla rahat bir nefes aldırdı. Büyüleyici ve etkileyici görsel bir şölen oluşturan kayısı ağaçları Aras Nehri yatağını renkten renge bürüdü. Verimli topraklarına sahip ilçede ılıman iklimin görülmesi meyve yetiştiriciliğini daha da zenginleştiriyor.

Bembeyaz çiçekleriyle adeta gelinlikleri andıran kayısı ağaçları Kars-Kağızman karayolu kenarını adeta beyaz bir perdeyle süslüyor.

Gökyüzünün mavisi, yerin yeşiliyle bütünleşen bembeyaz çiçeklerin önümüzdeki günlerde kahverengine bürünmesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DOÖKÜMÜ:

-Çiçek açan kayısı ağaçları

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS, (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı