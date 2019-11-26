Kağızman'da Ayna Grubu Solisti Erhan Güleryüz rüzgarı
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Kağızman'da Ayna Grubu Solisti Erhan Güleryüz rüzgarı

Kağızman'da Deve Cafe 'Öğretmenler Günü' etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Ayna Grubu'nun konseri yoğun ilgi gördü.

26.11.2019 16:08 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:13
Kağızman'da Ayna Grubu Solisti Erhan Güleryüz rüzgarı

'da Deve Cafe 'Öğretmenler Günü' etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Grubu'nun konseri yoğun ilgi gördü.


Kağızman'da sahne alan Ayna Grubu Solistli , seslendirdiği şarkılarla salonu dolduran öğretmenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Gece geç saatlere kadar süren konserde öğretmenler gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.


Ayna Grubu Solisti Erhan Güleryüz, söylediği şarkılara eşlik eden öğretmenler gece geç saatlere kadar eğlendi. - KARS

Kaynak: İHA
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