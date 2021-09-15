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Kağıtspor voleybolda imzalar atıldı

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Kağıtspor voleybolda imzalar atıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, salon sporlarında yeni sezon hazırlıklarında sona geldi.

Mavi-Beyazlılar, 2021-2022 sezonunda 1. Lig'de Kocaeli'ni temsil edecek olan Voleybol A Takımı için de hazırlıklarını tamamladı. Büyükşehir Kağıtspor Kulübü, Voleybol takımında yeni sezonda mücadele edecek olan sporcular ile imza töreninde bir araya geldi.

KAĞITSPORDA TAKIM HAZIR

Bu sezon 1. Lig'de mücadele edecek Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Erkek Voleybol Takımı için 2020-2021 sezonunun sona ermesinin hemen ardından yapılan yoğun çalışmalar ile genç ve tecrübeli bir ekip oluşturuldu.

TAM KADRO DÜZENLENDİ

Kağıtspor kulüp binasında gerçekleştirilen imza törenine Kağıtspor Kulübü Başkanı Ali Yeşildal, Kağıtspor Genel Sekreteri Bekir Köksal ve voleybol branş yöneticisi Erhan Öztürk katıldı. Törende Voleybol Erkek A Takımı oyuncularından Ahmet Boz, Hüseyin Baykal, Eneshan Can, Yiğit Kaan Özkan, Necmi Tokatlıoğlu, Celalettin Fedakâr, Azad Ozan Budak, Deniz Murat Özgür, Ömer Ançel, Metehan Baş, Furkan Cöne ve Yunus Emre hazır bulundu.

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