Sağanak yağış sonrası İstanbul'un bazı caddeleri dereye döndü
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Sağanak yağış sonrası İstanbul'un bazı caddeleri dereye döndü

İstanbul'da özellikle Avrupa Yakası'nda öğleden sonra etkili olan sağanak yağış nedeniyle adeta dereye dönen noktalardan biri de Kağıthane Cendere Yolu oldu. Araçlar, yolda ilerlemekte zorluk yaşadı.

02.06.2020 17:34 | Son Güncelleme: 02.06.2020 17:47

Kağıthane Cendere yolu sağanak yağış sebebiyle dereye döndü. Belediye ekipleri rögar kapaklarını açarak taşkını engellemeye çalıştı.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul'da havanın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği uyarısı yapılmıştı. Öğleden sonra Sarıyer'de sağanak yağış etkili oldu. Yağış sebebiyle Kağıthane Cendere yolu dereye döndü.

Sağanak yağış sonrası İstanbul'un bazı caddeleri dereye döndü

TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Rögar kapaklarından yağmur suları taştı. Belediye ekipleri rögar kapaklarını açarak taşkını engellemeye çalıştı. Yağış sebebiyle araç trafiği yavaşladı ve trafik yoğunluğu meydan geldi.

Sağanak yağış sonrası İstanbul'un bazı caddeleri dereye döndü
Sağanak yağış sonrası İstanbul'un bazı caddeleri dereye döndü
Sağanak yağış sonrası İstanbul'un bazı caddeleri dereye döndü
Sağanak yağış sonrası İstanbul'un bazı caddeleri dereye döndü

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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