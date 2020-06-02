Sağanak yağış sonrası İstanbul'un bazı caddeleri dereye döndü İstanbul'da özellikle Avrupa Yakası'nda öğleden sonra etkili olan sağanak yağış nedeniyle adeta dereye dönen noktalardan biri de Kağıthane Cendere Yolu oldu. Araçlar, yolda ilerlemekte zorluk yaşadı.

Kağıthane Cendere yolu sağanak yağış sebebiyle dereye döndü. Belediye ekipleri rögar kapaklarını açarak taşkını engellemeye çalıştı. METEOROLOJİ UYARMIŞTI Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul'da havanın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği uyarısı yapılmıştı. Öğleden sonra Sarıyer'de sağanak yağış etkili oldu. Yağış sebebiyle Kağıthane Cendere yolu dereye döndü. TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI Rögar kapaklarından yağmur suları taştı. Belediye ekipleri rögar kapaklarını açarak taşkını engellemeye çalıştı. Yağış sebebiyle araç trafiği yavaşladı ve trafik yoğunluğu meydan geldi. Kaynak: DHA