Kağıthane polisinden Gültepe' de dev asayiş denetimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kağıthane polisinden Gültepe' de dev asayiş denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kağıthane polisinden Gültepe' de dev asayiş denetimi Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motorize yunus ekipleri, trafik polis ekipleri ve sokak bekçilerinin de desteği ile Gültepe'de geniş kapsamlı bir asayiş denetimi gerçekleştirdi.

Kağıthane polisinden Gültepe' de dev asayiş denetimi

İSTANBUL - Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motorize yunus ekipleri, trafik polis ekipleri ve sokak bekçilerinin de desteği ile Gültepe'de geniş kapsamlı bir asayiş denetimi gerçekleştirdi.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gültepe'de esnafların güvenliğine yönelik geniş kapsamlı bir asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan dev denetime motorize yunus ekiplerinin yanı sıra trafik şube ekipleri ile sokak bekçileri de destek verdi. Yapılan geniş çaplı denetim kapsamında Harmantepe Meydanı'nda bulunan cadde, sokaklar ve sokaklarda bulunan dükkanlar ile kıraathaneler didik didik arandı. Cadde ve sokakların aranmasının ardından uygulama yapan polis ekipleri şüpheli araçları durdurduktan sonra vatandaşların üstlerini arayarak GBT'lerini sorguladı. İlçede adeta kuş uçurtmayan polis ekipleri şüpheli bulunan birkaç kişiyi de gözaltına aldı.

Kağıthane polisinden suçlulara göz dağı

Gerçekleştirilen dev denetim sonrasında gözaltına alınan şüpheliler ilçe emniyet müdürlüğüne götürülürken, polisinin ilçe genelinde cadde ve sokaklarda yaya ve araçlarla sürekli olarak devriye gezerek suça ve suçlulara göz açtırmayacağı bilgisine ulaşıldı.

Kağıthane polisinden Gültepe' de dev asayiş denetimi
Kağıthane polisinden Gültepe' de dev asayiş denetimi
Kağıthane polisinden Gültepe' de dev asayiş denetimi
Kağıthane polisinden Gültepe' de dev asayiş denetimi
Kağıthane polisinden Gültepe' de dev asayiş denetimi
Kağıthane polisinden Gültepe' de dev asayiş denetimi
Kağıthane polisinden Gültepe' de dev asayiş denetimi
Kağıthane polisinden Gültepe' de dev asayiş denetimi
Kağıthane polisinden Gültepe' de dev asayiş denetimi
Kağıthane polisinden Gültepe' de dev asayiş denetimi
Kağıthane polisinden Gültepe' de dev asayiş denetimi
Kağıthane polisinden Gültepe' de dev asayiş denetimi
Kağıthane polisinden Gültepe' de dev asayiş denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gülşah Kahveci

Balkona atılan izmarit nedeniyle çıkan kavgada çakıyla kalbinden bıçaklandı
Balkona atılan izmarit nedeniyle çıkan kavgada çakıyla kalbinden bıçaklandı
Düğünde kesilmek üzere götürdüğü atları tır parkında ölüme tek etti
Düğünde kesilmek üzere götürdüğü atları tır parkında ölüme tek etti
Genç kızları iş vaadiyle dolandıran şüpheli yakalandı
Genç kızları iş vaadiyle dolandıran şüpheli yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Süleyman Soylu Abdulahat Arvas Bekir Pakdemirli
Magazin Süreyya Yalçın Yılmaz Erdoğan İbrahim Çelikkol İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Abdullah Avcı Alex Teixeira Rıza Çalımbay Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kağıthane polisinden Gültepe' de dev asayiş denetimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 09:47:14. #1.16#

title