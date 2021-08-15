Kağıthane'den afet bölgelerine destek
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Kağıthane'den afet bölgelerine destek

Kağıthane'den afet bölgelerine destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye bir süredir doğal afetlerle mücadele ederken, Kağıthane Belediyesi afetlerin yaşandığı Akdeniz ve Batı Karadeniz bölgelerine desteklerini sürdürüyor.

Türkiye bir süredir doğal afetlerle mücadele ederken, Kağıthane Belediyesi afetlerin yaşandığı Akdeniz ve Batı Karadeniz bölgelerine desteklerini sürdürüyor.

Küresel iklim değişiklikleri tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini olumsuz yönde gösterdi. Akdeniz Bölgesi'nde meydana gelen orman yangınlarının ardından Batı Karadeniz illerinde yaşanan sel felaketi acıları bir kat daha artırdı.

Devletin tüm kademeleri afet bölgelerinde yaraları sarmak için çalışıyor. Kağıthane Belediyesi de afetlerin yaşandığı Kastamonu, Bartın ve Sinop illerindeki vatandaşlara destek olmak amacıyla bir yardım kampanyası başlattı. Bu kapsamda Kağıthane Belediyesi bölgeye; gıda kolisi, kıyafet, sabun, kolonya, çocuk bezi, arama kurtarma ekipmanları, havlu, yara kremi ve ıslak mendilden oluşan yardım malzemelerini ulaştıracak.

Belediye acil olarak hayırsever vatandaşlar ve dernekler ile birlikte Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine, yardım malzemelerinin ilk bölümünü iletti. Yanı sıra Kağıthane Belediyesi, Antalya ve Muğla'da çıkan yangınların söndürülmesi için bölgeye araç, ekip ve ekipman desteğinin ardından 10 bin ağaç fidanı bağışında da bulunmuştu.

Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ulaştırılan yardımlarla ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yangın ve sel felaketlerinde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı ve yakınlarına sağlık ve sabırlar diliyorum. Rabbim ülkemize ve milletimize bir daha böylesi acılar yaşatmasın. Dua ve desteklerimizle yurdun dört bir yanındaki vatandaşlarımızın yanındayız. Tüm hayırsever hemşehrilerime de ayrıca teşekkür ediyorum. El ele vererek inşallah bu zor günlerin de üstesinden birlikte geleceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kağıthane'den afet bölgelerine destek
Kağıthane'den afet bölgelerine destek
Kağıthane'den afet bölgelerine destek
Kağıthane'den afet bölgelerine destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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