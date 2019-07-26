Kağıthane'de trafik kazası: 3 yaralı

Kağıthane'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu Hasdal Okmeydanı bağlantı yolunda Okmeydanı istikametine seyreden Mahmut U'nun kullandığı 34 BN 0096 plakalı minibüs, Sadabad viyadüğü mevkisinde bariyerlere çarptı.

Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle karayolunda aksayan ulaşım minibüsün kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA