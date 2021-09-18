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Kağıthane'de şiddetli rüzgarın uçurduğu çatı 2 bina arasında asılı kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kağıthane'de şiddetli rüzgarın uçurduğu çatı 2 bina arasında asılı kaldı İstanbul genelinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Kağıthane'deki 5 katlı bir binanın çatısı uçtu.

Kağıthane'de şiddetli rüzgarın uçurduğu çatı 2 bina arasında asılı kaldı

İSTANBUL - İstanbul genelinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Kağıthane'deki 5 katlı bir binanın çatısı uçtu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken olayda can kaybı yada yaralanma yaşanmadı.

Olay, saat 19: 45 sıralarında Kağıthane Seyrantepe Mahallesi Aladağ Sokak'ta yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul genelinde akşam saatlerinde yağmur yağışı başladı. Şiddetli yağış nedeniyle Kağıthane'deki 5 katlı binanın çatısı rüzgarın etkisiyle birlikte uçarak havada asılı kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

3 otomobil zarar gördü

Çatıdan kopan parçalar etrafa saçılarak sokakta bulunan 3 araca zarar verirken olay anı sokakta kimsenin bulunmaması ise olası faciayı önledi.

Polis ekipleri sokagı yaya ve araç girişine kapatırken itfaiye ekipleri çatıdan uçan parçaları olay yerinden kaldırdı.

Kağıthane'de şiddetli rüzgarın uçurduğu çatı 2 bina arasında asılı kaldı

Kağıthane'de şiddetli rüzgarın uçurduğu çatı 2 bina arasında asılı kaldı

Kağıthane'de şiddetli rüzgarın uçurduğu çatı 2 bina arasında asılı kaldı

Kağıthane'de şiddetli rüzgarın uçurduğu çatı 2 bina arasında asılı kaldı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kağıthane'de şiddetli rüzgarın uçurduğu çatı 2 bina arasında asılı kaldı
İhlas Haber Ajansı / Muhammet Emin Arslan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kağıthane'de şiddetli rüzgarın uçurduğu çatı 2 bina arasında asılı kaldı - Haberler
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