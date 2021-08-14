KAĞITHANE'DE PARK HALİNDEKİ MOTOSİKLETİ SANİYELER İÇİNDE ÇALDILAR

KAĞITHANE'DE PARK HALİNDEKİ MOTOSİKLETİ SANİYELER İÇİNDE ÇALDILARHaber - Kamera: Hasan YILDIRIM -Özgür EREN / İSTANBUL DHA- KAĞITHANE'de motosiklet ile sokağa gelen iki kişi, park halindeki motosikleti saniyeler içinde çalarak kaçtı.

KAĞITHANE'DE PARK HALİNDEKİ MOTOSİKLETİ SANİYELER İÇİNDE ÇALDILAR

Haber - Kamera: Hasan YILDIRIM -Özgür EREN/ İSTANBUL DHA- KAĞITHANE'de motosiklet ile sokağa gelen iki kişi, park halindeki motosikleti saniyeler içinde çalarak kaçtı. Motosikletin çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Motosiklet sahibi Sancar Yaylan "Dördüncü katta kameradan izlerken 6-7 saniyede motoru alıp kaçtılar. Hırsızların arkasından koştum ama yetişemedim" dedi.

Olay, Kağıthane Yeşilce Mahallesi'nde perşembe akşam saatlerinde meydana geldi. Bir motosikletle sokağa giren kasklı iki kişi, etrafı gözetledikten sonra park halindeki motosikletin yanına yanaştı. Motosikletin kilidini kıran şüphelilerden biri çaldıkları motosiklete diğeri de geldikleri motosiklete binerek uzaklaştı.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Motosikletin saniyeler içinde çalındığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, motosikletle gelen kasklı iki kişinin park halindeki motosiklete yanaşmaları, daha sonra motosikletin kilidini kırmaları görülüyor. Hırsızlardan biri çaldıkları motosiklete diğeri de geldikleri motosiklete binerek olay yerinden uzaklaşıyor.

"ÜZERİNDEN 12 GÜN GEÇTİ. HERHANGİ BİR SONUÇ YOK"

Yaklaşık 70 bin lira değerindeki motosikleti çalınan Sancar Yaylan "Çalıştığım işyerinde iki-üç dakikalık aralıkta yukarıdan kameradan izlerken motorumun çalındığını gördüm. Dördüncü kattan aşağıya inene kadar motosikletin kilidini kırıp alıp götürdüler. Motosikletimin çalındığını gördüm ama aşağıya inene kadar gittiler. Normalde motorumu öyle yalnız bırakmam. Ama dördüncü katta kamera var diye onun rahatlığı ile çıktım. Kameradan izlerken motorun üzerine birisi oturdu. Biz arkadaşlarla aşağıya indik, peşinden gittik ama yakalayamadık. Polisi aradık. 'Tamam ilgileneceğiz' dendi. Ertesi gün de hırsızlık masasından arandım. Motorun takipçisi olacaklarını ve kamera takibi yapacaklarını söylediler. Yalnız üzerinden 12 gün geçti. Herhangi bir sonuç yok. Artık biz arkadaşlarımızla kendimiz arıyoruz" diye konuştu.

"6-7 SANİYEDE MOTORU ALIP GİTTİLER"

Çalınan motorunu kendi imkanları ile aradığını söyleyen Sancar Yaylan, "İlk bir hafta hemen hemen her yeri aradık. Üzerinde GPRS olma ihtimaline karşı yatıracakları her yeri aradık. Ama yok. Şu anda gün içinde işime gidiyorum. Akşamları da motorumun çalındığı bölgeyi tarıyorum. Bir umut işte. Aslında umut da kalmadı. Polis çevirmesinde yakalarsa onlardan haber bekliyorum. Pek de umudum kalmadı. Günlük o bölgede 15-20 arasında motor hırsızlığı oluyormuş. Benim motorum çalındığında karakol bana dönüş sağladı. Karakolda bugün 4'üncü-5'inci ihbar dedi. Bir de büyük motorlardan 4'üncü-5'i'ci ihbar. Artık çalınıp da haberi olmayan ertesi gün gün içine sarkanlar hariçtir. Tahminim sipariş üzerine çalınıyor motorlar. Benim büyük motor sahiplerine tavsiyem motorlarına GPRS takmalarıdır. Kilit hiçbir şey değil. Kilidi kırıp motoru alıp götürmeleri 6-7 saniye" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı