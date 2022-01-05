Son dakika haber... KAĞITHANE'DE OTOMOBİL HIRSIZLIĞI KAMERADA

KAĞITHANE'de, tanınmamak için şapka ve cerrahi maske takan hırsızlık şüphelisi, park halindeki otomobili düz kontak yaptırarak çaldı. Şüphelinin, etrafta keşif yaptıktan sonra otomobili çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Gültepe Mahallesi'nde, geçen pazartesi günü saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Esnaflık yapan Kemal Turgut, akşam saatlerinde iş yerini kapattıktan sonra 17 HY 494 plakalı otomobili sokağa park edip evine gitti. Sabah erken saatlerde işe gitmek için evinden çıkan Turgut, babasından emanet aldığı otomobilin park ettiği yerde olmadığını gördü. Sokağı yanlış hatırlamış olabileceğini düşünen Turgut, aracını çevredeki sokaklarda aramaya başladı. Turgut, tüm aramalarına rağmen otomobili bulamayınca, iş yerlerinde güvenlik kamerası bulunan esnaf komşularından yardım istedi.

BEYEFENDİ DERSİN, TAKIM ELBİSELİ, ON NUMARA ADAM

Güvenlik kameralarını inceleyen Kemal Turgut, otomobilinin şapka ve cerrahi maske takan bir kişi tarafından çalınmış olduğunu gördü. Turgut, polis merkezine giderek şikayette bulundu.

Kemal Turgut, otomobili babasından emanet aldığını belirterek Arabayı şuraya çektim, kapılarını kilitledim evime çıktım. Ertesi gün sabah işe gideceğim; aşağı indim, baktım araba yok. Orayı ara, burayı ara yok. En son buradaki komşularımız kamera kayıtlarından yardımcı oldular. Baktık, ettik, vatandaş gelmiş arabayı almış gitmiş. Beyefendi dersin, takım elbiseli, on numara bir adam. Kamera kayıtlarında var, şaşırdık açıkçası dedi.

Şüphelinin, otomobili çalmadan önce bir süre keşif yaptığını ifade eden Turgut, Şuradan aşağı inerken, keşfediyor buraları. Arabayı geliyor, inceliyor. Araba da gösterişli bir araba. Ondan sonra tekrar keşfediyor, aşağı doğru iniyor. 'Nereden giderim, nasıl giderim' diye mi artık, birinden mi çekiniyor onu bilmiyorum tabii. Şurada oturuyor, 5-10 dakika falan. Sonra kalkıyor arabanın içine girmeye çalışıyor, şoför tarafından açamıyor. Mecbur arabanın arkasından dolaşıyor, sağ arkadan giriyor. Yaklaşık 10-15 dakika falan arabayla uğraşıyor çalıştırmaya. Çalıştırıyor, yürüyor, gidiyor. Kamera kayıtlarında nasıl açtığı görünmüyor. Camı kırmış desek, yerde cam kırığı yok. Kapı kolunu kırdı desek yerde plastik kapı parçası yok. Polis merkezine başvurduk, her şeyimizi yaptık. Biliyorsunuz sahte plakayla hırsızlık yapılıyor. Biz yetkili birimlere bildirdik. Kendi çabalarımızla da takip ediyoruz, inşallah buluruz diye konuştu.

Kemal Turgut'un otomobilini çalan hırsızın, sokakta keşif yaptığı ve aracı çaldığı anlar güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, şapka ve cerrahi maske takmış bir kişinin, elleri cebinde, sokakta geziyormuş gibi etrafta keşif yaptığı görülüyor. Kimliğe henüz belirlenemeyen kişi, otomobilin yanına geldikten sonra bir iş yerinin vitrininden içeri bakıyormuş gibi davranıyor. Bu sırada sokaktan bir kişinin geçtiğini gören şüpheli otomobilin yanından uzaklaşarak etrafı kolaçan etmeye başlıyor. Kısa bir süre sonra tekrar otomobilin yanına gelerek şoför kapısını açmaya çalışan şüpheli, başarılı olamayınca arka tarafa geçiyor. Duvar tarafındaki kapıdan içeri giren şüpheli, düz kontak yaptırarak çalıştırdığı otomobille uzaklaşıyor.