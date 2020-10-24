Oksijen tüpüne bağlı yaşayan KOAH hastası adam, uyuşturucu satıcısı çıktı
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Oksijen tüpüne bağlı yaşayan KOAH hastası adam, uyuşturucu satıcısı çıktı

24.10.2020 12:58 | Son Güncelleme: 24.10.2020 15:07

İstanbul'da oksijen tüpüne bağlı bir adamın yaşadığı metruk binaya yapılan baskında uyuşturucu bulundu. Gözaltına alınan adam, başka satıcıların da ismini vermesinin ardından tedavi amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Yeşilce Mahallesi Andelip Sokak'ta metruk bir binada uyuşturucu madde satıldığı ihbarını değerlendiren Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, geçtiğimiz perşembe günü baskın gerçekleştirdi. Binada arama yapan polis, Ahmet Bora adlı kişinin, bir odada oksijen tüpüne bağlı olarak yaşadığını tespit etti.

KOAH HASTASIYMIŞ

Odada yapılan incelemede, KOAH hastası olduğu öğrenilen Bora'nın yatağının yanında bulunan masa üzerinde uyuşturucu madde bulundu. Polis, poşet ve gazete kağıtlarına sarılı 70.57 gram skunk, 15.63 gram toz kubar ile 760 lira ve cep telefonuna el koyarken, Ahmet Bora'yı gözaltına aldı.

Yatalak haliyle bu işi yapıyor: KOAH hastası uyuşturucu satıcısının evine baskın düzenlendi

BAŞKALARINI DA ELE VERDİ

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesince alınan karar gereğince uyuşturucu madde satışı suçundan arandığı tespit edilen Ahmet Bora, yapılan sorguda, uyuşturucuyu Aykutcan Gümüş ve Mehmet Alpata adlı kişilerden aldığını söyledi. Bora'nın, uyuşturucu satıcılarının gün içinde yanına geleceğini belirtmesi üzerine çevrede tertibat alan polis, bir süre sonra metruk binaya gelen Gümüş ile Alpata'yı da gözaltına aldı. Şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda 64.64 gram toz kubar ile bir miktar para ve cep telefonları ele geçirildi.

Polis, Aykutcan Gümüş ile Mehmet Alpata'nın uyuşturucu maddeleri Eyüp Güzeltepe Mahallesi'ndeki bir adresten temin ettiklerini söylemesinin ardından nöbetçi savcılığın talimatıyla Serap Özdemir adlı kadının yaşadığı adrese baskın yaptı. Burada yapılan aramalarda ise 214.33 gram metamfetamin ile 29.85 gram uyuşturucu madde, 3 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve muşta ele geçirildi.

TEDAVİ İÇİN HASTANEYE KALDIRILDI

Baskınların ardından Aykutcan Gümüş, Mehmet Alpata ve Serap Özdemir sorgulanmak üzere Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliği'ne götürülürken, Ahmet Bora ise tedavi amacıyla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'ne kaldırıldı.

Oksijen tüpüne bağlı yaşayan KOAH hastası adam, uyuşturucu satıcısı çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Haber Yorumları (2)
GAKKO: Hasta adam acısını dindirmek için içiyor ne var yani hiç görmedinizmi hayatınızda doktorlar kanser hastalarına özellikle için diyor
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İŞTE BUUUUUU: allah razı olsun ihpar edenden bak ne güzel zincirleme toplanıldı . darısı diger satıcılara insallahhhh
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500
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