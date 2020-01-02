Kağıthane'de eski eşinin evini yakmaya çalışan şüpheli tutuklandı
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Kağıthane'de eski eşinin evini yakmaya çalışan şüpheli tutuklandı

Kağıthane'de eski eşinin evini yakmaya çalışan şüpheli tutuklandı.

02.01.2020 17:50 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:51

'de eski eşinin evini yakmaya çalışan şüpheli tutuklandı.

Kağıthane İlçe ekipleri, 1 Ocak'ta Mahallesinde bir kadının evinin kapı ve pencerelerinin eski eşi tarafından yakılmasına ilişkin çalışma başlattı.

Kadının şikayeti üzerine şüpheli Ruşen Ç. (49) Sarıyer Ayazağa Mahallesindeki ikametinde yakalandı.

Şüphelinin eski eşini 1 Ocak'ta arayarak torununu evden çıkarmasını ve evi yakacağını söylediği belirlendi.

Şüpheli Ruşen Ç'nin 16.00 sıralarında alkollü bir şekilde yarım bidon benzinle kadının evine gelerek ikametin pencere ve kapısını ateşe verdiği tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kağıthane'de eski eşinin evini yakmaya çalışan şüpheli tutuklandı
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