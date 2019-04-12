Kağıthane Belediyesi'nde Devir Teslim Töreni

– 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Kağıthane Belediye Başkanı seçilen Mevlüt Öztekin, eski başkan Fazlı Kılıç'tan yönetimi devraldı. Öztekin, " 'Kalbimiz Kağıthane' diyerek yola çıktık" dedi.

Kağıthane'de 31 Mart Yerel Seçimleri'nde yüzde 54,40 oy alarak belediye başkanı seçilen Mevlüt Öztekin mazbatasını aldı, ardından ise Kağıthane Belediyesi'nde görkemli bir törenle devir teslim yapıldı. Mevlüt Öztekin'e vatandaşlardan da yoğun ilgi vardı. Kağıthane Belediyesi'nde gerçekleşen devir teslim töreninde yüzlerce kişi yer alırken, 26'ncı Dönem İstanbul Milletvekili Şirin Ünal da Başkan Öztekin'e destek vermek için törene katılanlar arasındaydı.

İlk olarak devir teslim töreninde söz alan Fazlı Kılıç, Mevlüt Öztekin'i tebrik ederek, Kağıthane'de yeni bir dönemin başladığını söyledi. Kılıç, "Kağıthaneli tüm vatandaşlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"2023 VİZYONU DOĞRU ÇALIŞMALARIMIZI BAŞLATACAĞIZ"

Kağıthane'ye güçlü bir hizmet için yola çıktıklarını ifade eden Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin,"'Kalbimiz Kağıthane' diyerek yola çıktık. 2023 vizyonuna doğru çalışmalarımız başlatacağız. Şimdi artık Fazlı Kılıç başkanımızdan aldığımız bayrağı bundan sonraki süreçte daha da yoğun çalışarak güzel hizmet için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. İnşallah güzel bir Kağıthane'yi önümüzdeki dönemde tüm komşularımızla birlikte yaşamış olacağız" diye konuştu.

"İLK ÇOCUKLARIMIZDAN BAŞLAYACAĞIZ"

Başkan Öztekin, "İlk icraat olarak vermiş olduğumuz sözleri hızlı bir şekilde yerine getirmek için çalışacağız. İlk çocuklarımızdan başlayacağız. Kadınlarımız, büyüklerimiz, engellilerimiz ile sokak hayvanları ve de doğada ki tüm canlılarımız için çok değerli projelerimizi faaliyete geçirme zamanıdır bizim için. Bundan sonra durmak yok yola devam diyeceğiz" açıklamalarında bulundu.

Kağıthane Belediyesi'nde düzenlenen devir teslim töreninin ardından Başkan Mevlüt Öztekin, tebrikleri kabul etti. Eski Başkan Fazlı Kılıç'ın devri teslim ettiği sırada Mevlüt Öztekin, Fazlı Kılıç'a verdiği hizmetlerden ötürü teşekkür etti.

(-GÖRÜNTÜ) - İstanbul

Kaynak: DHA