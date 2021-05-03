Kağıt Ev Canlı izle! Star Tv Kağıt Ev 3. bölüm canlı izle! 3 Mayıs Kağıt Ev full HD Canlı izle!

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Kağıt Ev, O3 Medya imzalı, yönetmeliğini Şenol Sönmez'in yaptığı Türk yapımı drama türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrolünde Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu yer almaktadır. Dizi 3 Mayıs 2021 tarihinde Star TV'de yayımlanmaya başlayacaktır. Ekranların sevilen dizisi Kağıt Ev bugün Star TV'de başlıyor. Kağıt Ev canlı izle, yeni bölüm canlı izle! Kağıt Ev 3. bölüm canlı izleme linki! Kağıt Ev yeni bölümde neler olacak? Kağıt Ev son bölümde neler oldu? Kağıt Ev dizisi canlı izle! Star TV Kağıt Ev izle! Kağıt Ev Canlı izle! Star Kağıt Ev ilk Bölüm canlı izle! 3 Mayıs Kağıt Ev full HD Canlı izle! İşte detaylar haberimizde…

KAĞIT EV 3. BÖLÜM ÖZETİ

Kızları Cemre'nin korkunç bir şekilde öldürdüğü İnci'nin oğlu Mert'in sevgilisi olduğunu öğrenen Aylin büyük bir şok yaşar. Aylin, kocasının oğlunun sevgilisiyle bir gönül ilişkisi içinde olduğunu zannetmiştir. Oysa ki Aylin'in şüpheleri gerçek değildir. Ancak Cihan'ın karısını ikna etmesi kolay olmaz. Karı koca Fırtına'yı çok daha büyük bir tehlike beklemektedir. Oğullarının İnci'nin sevgilisi olduğu gerçeği ortaya çıkarsa, hiçbir şeyden haberi olmayan Mert cinayetle suçlanabilir. Tek çare İnci'nin cansız bedeninin bahçedeki bostandan çıkarılıp, intihar süsü verebilecekleri bir yere taşınmasıdır. Ancak bu kararı uygulamak hiç de kolay olmaz. Aylin ve Cihan Fırtına her adımda kendi bataklıklarında biraz daha çıkmaza gömülmektedir. Cihan, karısının güvenini kazanmak ve ailesini düştükleri bu zor durumdan kurtarmak için harekete geçer.

Gülsüm'ün her davranışı her sözü Aylin ve Cihan için vicdan azabına dönüşür. Kızının davranışlarını anlamlandıramayan Aylin, kendi geçmişindeki karanlık sırları araştırmaya başlar. Belki de geçmişten gelen ve Aylin'in unutmak istediği bu karanlık sırlar bugün yaşananların temelini oluşturmuştur. Aylin yıllar sonra hiç istemese de bir ziyaret gerçekleştirir. Bu ziyaretle Aylin korkunç gerçeğin de farkına varır. Cemre belki de onun yüzünden İnci'yi öldürmüştür.

KAĞIT EV DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Fırtına ailesinin, 3 çocuklarıyla sürdürdükleri mutlu aile hayatı, bir günde yerle bir olur. Ceza Hukuku Profesörü Cihan Fırtına, uzun zamandır yayınlarına katıldığı 'Suçlu Peşinde' programının yapımcısı Azra İnce'nin cazibesine yenik düşer ve karısı Aylin'i aldatır. Başarılı bir avukat olan Aylin, işi ve 3 çocuğu arasında koştururken, bu ihaneti farketmez bile. Fakat 16 yaşındaki kızları Cemre, ihaneti yakalar. Ancak şüpheleri onu yanlış kadına götürür. Yıllardır evlerinde çalışan Gülsüm'ün kızı İnci'yi hedefe koyar. Aile tarafından burslu okutulan İnci, Cemre'nin hışmına uğrar ve yaptıkları kavgada ölür. Ortadan kaybolan kızını arayan Gülsüm'ün tek sığınağı, Fırtına ailesidir. İnci'yi göz yaşları içinde arayan bir diğer kişi de, ailenin büyük oğlu Mert'tir… Çünkü İnci, Mert'in herkesten gizlediği sevgilisidir. Fırtına ailesi vicdan, merhamet, ihanet üçgeninde sınanırken, Cihan'a tutkuyla bağlanan Azra da, zamanla bir öldüren cazibe figürüne dönüşecektir.

KAĞIT EV OYUNCULARI KİMLER?

• Erdal Beşikçioğlu (Cihan Fırtına)

• Nur Fettahoğlu (Aylin Fırtına)

• Can Nergis (Bülent)

• Tuvana Türkay (Azra)

• Nihal Koldaş (Gülsüm)

• Yaşar Uzel (Halil)

• Nejat Uygur (Mert Fırtına)

• Helin Kandemir (Cemre Fırtına)

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