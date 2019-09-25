Kafkas Kartalı tatbikatından fotoğraflar
Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan özel kuvvetlerinin icra ettiği ortak askeri tatbikat devam ediyor. Tatbikatta meskun mahal operasyonu icra eden askerler, başarılı bir tatbikat yaptı.
Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan özel kuvvetlerinin Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başlattığı ortak askeri tatbikat sürüyor.
3 ÜLKEDEN ORTAK TATBİKAT
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 23 Eylül'de başlayan ve "Kafkas Kartalı-2019" adı verilen tatbikat, atışların yapıldığı görevlerin icra edilmesiyle devam etti.
1 EKİMDE BİTECEK
Görevlerin karma gruplar halinde icra edildiği ve başarıyla yerine getirildiği kaydedildi. Pakistanlı askerlerinin de gözlemci olarak katıldığı tatbikat 1 Ekim'de sona erecek.
Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı Özel Kuvvetler personelleri dünyanın sayılı nitelikli askeri personelleri arasında yer alıyor. Çeşitli tatbikatlarda başı çeken Özel Kuvvetler personelleri, terörle mücadelede de aktif rol alıyor.
İşte tatbikattan fotoğraflar;