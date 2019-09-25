Kafkas Kartalı tatbikatından fotoğraflar

25.09.2019 11:32

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan özel kuvvetlerinin Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başlattığı ortak askeri tatbikat sürüyor.

3 ÜLKEDEN ORTAK TATBİKAT

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 23 Eylül'de başlayan ve "Kafkas Kartalı-2019" adı verilen tatbikat, atışların yapıldığı görevlerin icra edilmesiyle devam etti.

1 EKİMDE BİTECEK

Görevlerin karma gruplar halinde icra edildiği ve başarıyla yerine getirildiği kaydedildi. Pakistanlı askerlerinin de gözlemci olarak katıldığı tatbikat 1 Ekim'de sona erecek.

Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı Özel Kuvvetler personelleri dünyanın sayılı nitelikli askeri personelleri arasında yer alıyor. Çeşitli tatbikatlarda başı çeken Özel Kuvvetler personelleri, terörle mücadelede de aktif rol alıyor.

İşte tatbikattan fotoğraflar;

Kaynak: AA