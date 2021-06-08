Kafein bağımlılığı faydalı mı zararlı mı? Kafeinin zararları nelerdir? Kafein bağımlılığının zararları nelerdir?

Kafein bağımlılığı sıkça araçtırılan konular arasında yer alıyor. Sabahları uykusunu açmak için bir bardak filtre kahve ya da bir fincan Türk kahvesi içmek isteyenlerin de, gün içerisinde bir buluşmada bir yumuşak kahve veya güzel çekirdeklerden çekilmiş bir kahve içmek isteyenlerin kafasında tek bir soru var: "Kafein faydalı mı yoksa zararlı mı?" Peki, kafeinin zararları nelerdir? Kafein bağımlılığının zararları nelerdir?

Kafein bağımlılığı faydalı mı zararlı mı? sorusu sık sık araştırılan konular arasında yer alıyor. Kafein sadece kahvede bulunan bir madde değildir. Kafein sıcak ve soğuk içeceklerde, bazı çaylarda ve gıdalarda da bulunmaktadır ve tüketildiğinde kana karışır. Bu nedenle kafein hakkında zararlı ve yararlı olduğuna dair farklı açıklamalar bulunur. Peki, kafeinin zararları nelerdir? Kafeinin faydaları nelerdir?

KAFEİN NERELERDE BULUNUR?

Kafein hem içeceklerde hem de yiyeceklerde bulunur. Kafein besinlerin içerisinde doğal olarak da bulunur. Bazı besinlerde ise sentetik yollarla üretilir.

Çikolata

Çay

Diyet kola, kola

Türk Kahvesi

Ice Tea

Enerji içeceği

Kahve

Fastfoodlarda kullanılan acı sos

Naneli sakızlarda

Jelibonlarda da az miktarda kafein bulunmaktadır.

KAFEİN FAYDALI MI?

Kafeinin bulunduğu yiyecek ve içeçekler kararında tüketilmelidir. Kahve ve çay gibi kafeinli içecekler, kişiye bağlı olsa da kalp hastalığı ve tip 2 diyabet riskini azaltabilir. Kahve, karaciğer hasarı (siroz) riskini %84'e kadar azaltabilir.

Bunların yanı sıra ruh halini iyileştirir. Metabolizmayı güçlendirir. Kafein merkezi sinir sistemini uyarma kabiliyetine sahiptir. Egzersiz performansını iyileştirir. Kalp rahatsızlıklarına karşı korur.

KAFEİN BULUNAN KAHVENİN 7 FAYDASI

HASTALIK KALKANI Kahve tüketiminin; tip-2 diyabet, Alzheimer, Parkinson ve bunama (demans) gibi sinir sistemi hastalıkları ve siroz gibi karaciğer hastalıklarına ayrıca karaciğer ve kolorektal kanserlerine karşı koruyucu rol oynadığı yapılan çalışmalarca kanıtlanmıştır.

DEPRESYON DÜŞMANI Kahvenin depresyonu azalttığı yapılan birçok çalışmada gösterilmiştir.

DAKİK VE ENERJİK YAPAR Kahvenin içindeki kafein; kan dolaşımından beyne geçerek norepinefrin ve dopamin salgısını artırır. Bu, kişinin bilişsel fonksiyonlarını artırarak, daha aktif, enerjik ve daha dakik olmasını sağlar.

DİYABETE KARŞI KAHVE Günlük 3 fincanı geçmeyen kahve tüketimi, yeterli ve dengeli beslenme ile diyabet, kanser gibi hastalıklara yakalanma riskini azaltıp yaşam süresini uzatabilir.

SPORDAN YARIM SAAT ÖNCE İÇ YAĞ YAK Özellikle bir fincan kahvenin, spordan ve masajdan yarım saat önce tüketimi; yağ hücrelerinin yakımını hızlandırdığı gibi egzersiz sırasındaki performansı artırarak egzersiz yapma süresini uzatır. Verimli bir egzersiz sağlaması ile kas gelişimine de yardımcı olabilir.

VİTAMİN VE MİNERAL ZENGİNİ Kahve, enerji metabolizmasında rol oynayan B vitaminleri (riboflavin, niasin, pantetonik asit), magnezyum, potasyum ve manganez gibi birçok vitamin ve mineralden zengindir.

HÜCRELERİ GENÇ TUTAR Antioksidanlardan zengin olan kahve, bu sayede hücrelerin yaşlanmasını önler.

GÜNDE NE KADAR KAHVE TÜKETİLMELİ?

Yetişkinlerde günde 3-4 fincan kahve tüketimi yararlı etkiler sağlar. Yani maksimum kafein alımı günde 400 miligram geçmemeli yani 3 tatlı kaşığı kahveyi geçmemeli. Fakat kafeinin tolere edilme derecesi; kişinin genetik ve fiziksel özelliklerine, kahvenin tüketim sıklığı ve miktarına bağlı olarak değişiklik gösterir. Bu nedenle; kimileri için 3-4 fincan kahve yararlı iken kafein toleransı düşük olanlar için 3-4 fincan kahve uykusuzluk, mide bulantısı ve strese yol açabilir.

Çocuklar ve yaşlılarda yetişkinlere göre kafeinin tolere edilme derecesi düşük olacağı için kafein tüketimi 2 fincan (1 tatlı kaşığı kahve) ile kısıtlanmalı. Kafein; plasentadan anne karnındaki bebeğe geçeceği için gebelerde 2 fincandan fazla kahve tüketimi; düşük, ölü doğum ve düşük doğum ağırlıklı prematüre bebeklerin doğumuna yol açabilir. Bu nedenle hamileler, çocuklar ve yaşlılarda da günlük kafein alımının 200 miligram kafeini geçmemesine özen gösterilmeli.

KAHVELERİN KAFEİN İÇERİĞİ: KAHVEDE NE KADAR KAFEİN BULUNUR?

Kahvelerin kafein içeriği; kahve çekirdeğine, kavrulma süresine, kahvenin miktarına ve hazırlanma süresine göre değişiklik gösterir.