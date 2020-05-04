Kafe, Restoran ve Berber Açılış Tarihi Hakkında Açıklama!
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Kafe, Restoran ve Berber Açılış Tarihi Hakkında Açıklama!

Kafe, Restoran ve Berber Açılış Tarihi Hakkında Açıklama!
04.05.2020 13:32 | Son Güncelleme: 04.05.2020 13:32

Covid-19 hastalığının yayılım hızını düşürebilmek adına uygulanan sosyal uzaklaşma ve

Covid-19 hastalığının yayılım hızını düşürebilmek adına uygulanan sosyal uzaklaşma ve sosyal mesafe kuralları kapsamında kapatılan bazı mekanların ve işletmelerin ne zaman açılacağı hakkında bazı önemli açıklamalar yapıldı. İşte kafe, restoran ve berber açılış tarihi hakkında merak edilen açıklama!

Kafe, Restoran ve Berber Açılış Tarihi Ne Zaman?

Abdulkadir Selvi tarafından kaleme alınan İşte Normalleşecek Sektörler isimli yazıda milyonlarca kişinin merak ettiği bazı detaylar paylaşıldı. Selvi, bugün cumhurbaşkanı öncülüğünde gerçekleştirilecek olan toplantıda normalleşme sürecinin ele alınacağını vurguladı.

Buna göre küçük esnaf, berberler, kuaförler, kafeler, pastaneler ve restoranlar gibi hizmet veren bazı mekan ve işletmeler mayıs ayı içerisinde açılacak. Tabii bu süreçte çok sıkı önlemlerin alınacağı da belirtiliyor.

Öte taraftan turistik mekanların, otellerin, müzelerin, örenyerlerinin haziran ayı içerisinde açılacağı vurgulanıyor. Yine bu ay içerisinde iç hat uçuşlarının da tekrar başlaması planlanıyor. Diğer yandan camilerin de haziran ayının ortasında ibadete açılması beklenmekte.

Konu hakkında detayları bugün gerçekleşecek olan Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında edinmemiz mümkün gibi gözüküyor. Toplantının ardından yapılan açıklamalarda normalleşme süreci hakkında kapsamlı detaylı bilgilerin paylaşılmasını bekleyebiliriz.

Kaynak: Tamindir

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