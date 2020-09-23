Kafasına geçirdiği kartonla motosiklet çalan hırsız kameraya yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kafasına geçirdiği kartonla motosiklet çalan hırsız kameraya yakalandı

23.09.2020 13:18 | Son Güncelleme: 23.09.2020 14:18
Kafasına geçirdiği kartonla motosiklet çalan hırsız kameraya yakalandı

Konya'da kafasına karton kutu geçiren ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi mobilya mağazasının önünde bulunan motosikleti çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Konya'da kafasına karton kutu geçiren hırsızlık şüphelisinin iş yerinin önünde bulunan motosikleti çalma anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, dün merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Marsan Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kafasına karton kutu geçiren ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi mobilya mağazasının önünde bulunan motosikletlerin yanına yaklaştı. Bir süre motosikletlerin yanında bekleyen ve eğilen şüpheli şahıs, motosikleti sürükleyerek olay yerinden uzaklaştı.

Kafasına geçirdiği kartonla motosiklet çalan hırsız kameraya yakalandı

KAMERA HER ŞEYİ KAYDETTİ

Olay iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olayı kameralardan inceleyen motosikletin sahibi durumu polise bildirerek şikayetçi oldu. Görüntülerde kameralardan yüzünü gizlemek için karton kutu geçirdiği tahmin edilen hırsızlık şüphelisinin, iş yeri önünde bir süre bekledikten sonra motosikleti çaldığı anlar yer alıyor.

Kafasına geçirdiği kartonla motosiklet çalan hırsız kameraya yakalandı

"BUNDAN SONRA MOTOR ALMAYACAĞIM"

Çalınan motosikletin sahibi Kasım Erten, "Yukarıda yemek yapıyordum, akşam beş buçuk gibi motosiklet buradan çalınıyor. Kameraları inceledik, çalan kişi kafasına karton geçirmiş ve yürüyerek gelmiş, motoru almış gitmiş. 2 tane motorum çalındı, birisinin de faturası yoktu polis elimden aldı. Biri de kapının önünden çalındı. Onu da polise bildirdik bulamadılar. Bundan sonra motor almayacağım zaten motordan yana şansım yok" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
ADINIZI YAZIN: MİLLET AÇ AÇ İŞ YOK OLAN İŞLERDE FAZLA ÇALIŞMA HAFTA TATİLLERİ YOK İYİCE KÖTÜYE GİDİYOR ÜLKE HIRSIZLIK OLAYLARI ÇOĞALDI HER ŞEHİRDE
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
MEJMET: niye çünkü hırsız yakalanınca kendine 10 yıl hapis geçirilmeyeceğini ve serbest kalacağını biliyor oda kafaya kutu kağıdı geçirip çalıyor gayet normal
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Muharrem İnce Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülay Hazal Kaya Hande Erçel Seren Serengil
Spor Falcao Can Bartu Okan Buruk Tamer Tuna Marcel Tisserand
Daha Fazla Kaza Hakim Hes Kodu Doğu Akdeniz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kafasına geçirdiği kartonla motosiklet çalan hırsız kameraya yakalandı - Konya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.9.2020 14:56:39. #1.15#
title