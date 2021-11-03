Kafası teneke kutuya sıkışan kediyi İlçe Orman Şefliği ekipleri kurtardı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kafası teneke kutuya sıkışan kediyi İlçe Orman Şefliği ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı / Serhat Abi - Haberler | Yerel

Kafası teneke kutuya sıkışan kediyi İlçe Orman Şefliği ekipleri kurtardı Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kafası kutu tenekeye sıkışan kedi, İlçe Orman Şefliğine bağlı ekipler tarafından kurtarıldı.

MARDİN (İHA) - Kafası teneke kutuya sıkışan kediyi İlçe Orman Şefliği ekipleri kurtardı

MARDİN - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kafası kutu tenekeye sıkışan kedi, İlçe Orman Şefliğine bağlı ekipler tarafından kurtarıldı.

Mazıdağı ilçesine bağlı Ömürlü köyünde bir kedinin başı teneke kutuya sıkıştı. Saha denetimine çıkan Mazıdağı İlçe Orman Şefliğine bağlı ekipler, başı teneke kutuya sıkışan kediyi fark etti. Hemen hayvanın yanına giden ekipler, kediyi sıkıştığı teneke kutusundan çıkardı.

Kediyi kurtaran ekipler, hayvanı doğaya bıraktı.

Kafası teneke kutuya sıkışan kediyi İlçe Orman Şefliği ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı / Serhat Abi - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title