Kafası merdiven korkuluğuna sıkıştı... Arkadaşları o anlarını cep telefonuyla kaydetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kafası merdiven korkuluğuna sıkıştı... Arkadaşları o anlarını cep telefonuyla kaydetti

İhlas Haber Ajansı / Hasan Fehmi Demir - Haberler | Güncel

Kafası merdiven korkuluğuna sıkıştı.

RİZE (İHA) - Kafası merdiven korkuluğuna sıkıştı... Arkadaşları o anlarını cep telefonuyla kaydetti

RİZE Rize'de kafası merdiven korkuluklarına sıkışan vatandaşın uğraşı sosyal medyaya düşünce görenleri tebessüm ettirdi.

Rize'de yaşayan Semih Kazdal isimli vatandaş arkadaşları ile sohbet ettiği sırada arkasında bulunan merdiven koltuklarına yaslandı. Geriye yasladığı başı merdiven korkuluklarına sıkışan Kazdal, kafasını çıkarabilmek için uzun uğraşlar verdi. Uğraşları ise orada bulunan bir arkadaşı tarafından anbean kayıt altına alındı. Sosyal medyada paylaşılan o görüntüler herkesin yüzünde tebessüm oluşturdu.

Kafası merdiven korkuluğuna sıkıştı... Arkadaşları o anlarını cep telefonuyla kaydetti

Kafası merdiven korkuluğuna sıkıştı... Arkadaşları o anlarını cep telefonuyla kaydetti

Kafası merdiven korkuluğuna sıkıştı... Arkadaşları o anlarını cep telefonuyla kaydetti

Kafası merdiven korkuluğuna sıkıştı... Arkadaşları o anlarını cep telefonuyla kaydetti

Kafası merdiven korkuluğuna sıkıştı... Arkadaşları o anlarını cep telefonuyla kaydetti

Kafası merdiven korkuluğuna sıkıştı... Arkadaşları o anlarını cep telefonuyla kaydetti

İhlas Haber Ajansı / Hasan Fehmi Demir - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title