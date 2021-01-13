Kafa Radyo frekansı kaç? Kafa Radyo illere göre radyo frekans değerleri nedir? Kafa Radyo radyo frekans numarası!

Radyoların frekans değerleri illere göre değişkenlik göstermektedir. Bu bakımdan her radyonun şehirlere göre farklı frekans numaraları mevcuttur. Peki Kafa Radyo frekans numarası kaçtır? Kafa Radyo şehirlere göre radyo frekans değerleri nedir? İl il radyo frekans numaraları haberimizde.

Ülkemizde faaliyet gösteren onlarca radyo kanalı vardır. Bu radyoları dinlemek için kendi frekanslarını ayarlamamız gerekmektedir. Mesela arabada giderken hangi radyoyu açmak istiyorsak onun frekans numarasını girmeliyiz. Peki Kafa Radyo frekans numarası kaçtır, nasıl dinlenir? Kafa Radyo şehirlere göre farklı frekans değerleri nedir? Tüm Kafa Radyo frekans kodları! İstanbul, İzmir, Ankara için Kafa Radyo frekans numaraları!

KAFA RADYO İL İL RADYO FREKANS DEĞERLERİ

Kafa Radyo fm radyo frekans değerlerine il il aşağıdan ulaşabilirsiniz.

89.6 : İstanbul

100.7 : Ankara

102.0 : İzmir

105.9 : Bursa

101.5 : Antalya

98.0 : Adana

106.8 : Kemer

107.5 : Alanya

90.0 : Kaş

98.0 : Aydın

88.0 : Kuşadası

89.3 : Balıkesir

99.6 : Bandırma

89.3 : Edremit

92.0 : Bolu

96.3 : Gerede

93.3 : Burdur

88.3 : Çanakkale

100.5 : Denizli

102.2 : Diyarbakır

93.7 : Edirne

99.5 : Erzurum

107.5 : Eskişehir

97.1 : Gaziantep

104.5 : Hatay

90.2 : İskenderun

92.8 : Isparta

91.4 : Mersin

101.3 : Çeşme

91.6 : Kars

92.0 : Kastamonu

95.6 : Kayseri

106.7 : Konya

96.5 : Kütahya

90.3 : Malatya

102.0 : Manisa

106.7 : Kahramanmaraş

99.1 : Mardin

104.8 : Muğla

98.0 : Fethiye

102.0 : Marmaris

93.7 : Bodrum

98.8 : Sakarya

89.4 : Samsun

89.3 : Tekirdağ

104.7 : Trabzon

94.0 : Uşak

98.2 : Van

94.5 : Zonguldak

104.8 : Aksaray

99.1 : Osmaniye

101.5 : Kocaeli

Kafa Radyo radyo frekans değerleri bu şekildedir. CTRL+F yapıp aratma yaparak hangi ilin frekansına bakacaksanız o şehrin ismini yazıp aratabilirsiniz. Verilen frekans numaralarını radyonuzda yazarak Kafa Radyo radyosunu açabilirsiniz.