Kafa Radyo frekansı kaç? Kafa Radyo illere göre radyo frekans değerleri nedir? Kafa Radyo radyo frekans numarası!
Radyoların frekans değerleri illere göre değişkenlik göstermektedir. Bu bakımdan her radyonun şehirlere göre farklı frekans numaraları mevcuttur. Peki Kafa Radyo frekans numarası kaçtır? Kafa Radyo şehirlere göre radyo frekans değerleri nedir? İl il radyo frekans numaraları haberimizde.
Ülkemizde faaliyet gösteren onlarca radyo kanalı vardır. Bu radyoları dinlemek için kendi frekanslarını ayarlamamız gerekmektedir. Mesela arabada giderken hangi radyoyu açmak istiyorsak onun frekans numarasını girmeliyiz. Peki Kafa Radyo frekans numarası kaçtır, nasıl dinlenir? Kafa Radyo şehirlere göre farklı frekans değerleri nedir? Tüm Kafa Radyo frekans kodları! İstanbul, İzmir, Ankara için Kafa Radyo frekans numaraları!
KAFA RADYO İL İL RADYO FREKANS DEĞERLERİ
Kafa Radyo fm radyo frekans değerlerine il il aşağıdan ulaşabilirsiniz.
89.6 : İstanbul
100.7 : Ankara
102.0 : İzmir
105.9 : Bursa
101.5 : Antalya
98.0 : Adana
106.8 : Kemer
107.5 : Alanya
90.0 : Kaş
98.0 : Aydın
88.0 : Kuşadası
89.3 : Balıkesir
99.6 : Bandırma
89.3 : Edremit
92.0 : Bolu
96.3 : Gerede
93.3 : Burdur
88.3 : Çanakkale
100.5 : Denizli
102.2 : Diyarbakır
93.7 : Edirne
99.5 : Erzurum
107.5 : Eskişehir
97.1 : Gaziantep
104.5 : Hatay
90.2 : İskenderun
92.8 : Isparta
91.4 : Mersin
101.3 : Çeşme
91.6 : Kars
92.0 : Kastamonu
95.6 : Kayseri
106.7 : Konya
96.5 : Kütahya
90.3 : Malatya
102.0 : Manisa
106.7 : Kahramanmaraş
99.1 : Mardin
104.8 : Muğla
98.0 : Fethiye
102.0 : Marmaris
93.7 : Bodrum
98.8 : Sakarya
89.4 : Samsun
89.3 : Tekirdağ
104.7 : Trabzon
94.0 : Uşak
98.2 : Van
94.5 : Zonguldak
104.8 : Aksaray
99.1 : Osmaniye
101.5 : Kocaeli
Kafa Radyo radyo frekans değerleri bu şekildedir. CTRL+F yapıp aratma yaparak hangi ilin frekansına bakacaksanız o şehrin ismini yazıp aratabilirsiniz. Verilen frekans numaralarını radyonuzda yazarak Kafa Radyo radyosunu açabilirsiniz.