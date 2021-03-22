KAEÜ'nde öğretim görevlisi çoklu doğum sağlayan mutant gen tespit etti
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KAEÜ'nde öğretim görevlisi çoklu doğum sağlayan mutant gen tespit etti

22.03.2021 09:17 | Son Güncelleme: 22.03.2021 09:24
KAEÜ'nde öğretim görevlisi çoklu doğum sağlayan mutant gen tespit etti

Kırşehir, Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Koray Kırıkçı, karayaka ırkı koyunlarda çoklu doğum sağlayan mutant gen tespit etti.

Kırşehir, Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Koray Kırıkçı, karayaka ırkı koyunlarda çoklu doğum sağlayan mutant gen tespit etti.

Üniversitenin desteklediği proje ile yapılan araştırmada Türkiye'de, ırkında ilk defa bir doğumda birden çok kuzu elde edilmesini sağlayacak bir gen üzerinde mutasyon tespit edildi. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Koray Kırıkçı, çoğunlukla Karadeniz Bölgesinde yetiştirilen karayaka ırkı koyunlarda çoklu doğuma etki eden genler üzerinde araştırma yaparak 'Karayaka Irkında Çoklu Doğum Üzerine Etkili Olan Genetik Varyasyonların Araştırılması Projesi'ni hazırladı. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Komisyonu tarafından desteklenen proje kapsamında Samsun, Ordu, Tokat ve diğer bölgelerde yetiştirilen karayaka ırkı koyunlarından kan örnekleri alan Kırıkçı, üniversite laboratuvarında GDF9 geni gibi çoklu doğumda etkili olan bazı aday genler üzerindeki genetik değişimleri araştırdı.

Bu çalışma ile çoklu doğum üzerine etkisi olan GDF9 geni üzerinde gen mutasyonu tespit eden Kırıkçı, ortaya çıkarılan mutant alleli (mutant DNA gen dizilimi), karayaka ırkı koyunları için ilk defa tanımlama başarısı gösterdi. Uluslararası bilimsel bir dergide yayımlanan çalışmaya ait DNA sekans sonuçları filogenetik ve benzeri çalışmalarda araştırmacıların faydalanabilmesi için Amerikan Ulusal Biyoteknoloji Bilgi Merkezi'ne (NCBI) gönderildi. Değerlendirme sonucunda Karayaka ırkı koyunlarda ilk defa bulunan mutant alleli, bir Türk bilim insanının çalışması olarak kayıtlara geçti. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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