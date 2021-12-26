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KAEÜ'de "Medikal Müdahale" yarışması düzenlendi

KAEÜ'de
AA / Serkan Güner - Haberler | Güncel

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik "Medikal Müdahale" yarışması düzenlendi.

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik "Medikal Müdahale" yarışması düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi Neşet Ertaş Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Dr. Öğr. Üyesi Cihat Öztürk, hastane öncesi acil bakımın önemli bir parçasını oluşturan paramediklerin genellikle kritik durumlarda hasta ve yaralıya ilk anda müdahale eden sağlık teknikerleri olduğunu anımsattı.

Öztürk, sağlık ordusunun en önemli çalışanlarından biri olan paramediklerin ölümle yaşam arasındaki kritik anı, hızlı ve doğru değerlendirmek zorunda olduğunu aktardı.

Etkinlikte, "Acil olgu yönetimi ve adli vakalara yaklaşım" sunumunu yapan Eskişehir İl Ambulans Servisi Eğitim Birimi Sorumlusu Harun Özkan ise paramediklerce hastanın problemini anlayarak, gerektiğinde acil bakım desteği verdiğini hatırlattı.

Konuşmaların ardından düzenlenen "Medikal Müdahale" yarışmasında öğrenciler senaryo gereği yaralı ve hastalara en kısa sürede doğru müdahaleyi yapmak için yarıştı.

Eğitimlerde edinilen bilgilerin pratiğe döküldüğü yarışmanın ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

KAEÜ'de Medikal Müdahale yarışması düzenlendi

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AA / Serkan Güner - Son Dakika Haberleri

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