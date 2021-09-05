Kadrosu iyice güçsüzleşen Kanal D'nin yıllanmış dizisi Arka Sokaklar'a iki sürpriz transfer
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Kadrosu iyice güçsüzleşen Kanal D'nin yıllanmış dizisi Arka Sokaklar'a iki sürpriz transfer

Kadrosu iyice güçsüzleşen Kanal D'nin yıllanmış dizisi Arka Sokaklar'a iki sürpriz transfer
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

2006 yılından bu yana Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar'da birçok ismin diziden ayrılması üzüntü yaratmıştı. Efsaneleşen diziye yeni oyuncular katıldı. Oğuz Peçe ve Deniz Çatalbaş yeni sezonda ekranda olacak.

Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Dizinin başlangıcından bu yana kadroda olan isimlerin ayrılması, yapımı iyice güçsüzleştirmişti. Ancak daha fazla kayba fırsat vermek istemeyen yapımcılar, iki yeni isimle anlaşmaya vardı. Oğuz Peçe ve Deniz Çatalbaş yeni sezonda Arka Sokaklar izleyicilerinin karşısına çıkacak.

17 EYLÜL CUMA GÜNÜ BAŞLIYOR

Arka Sokaklar dizisinden Yüsra Geyik, Onur Bay, Merve Oflaz ve Alp Korkmaz ayrıldı. Dizinin 16. sezonunda bu isimler olmayacak. Yayınlanan yeni sezon tanıtımında Arka Sokaklar dizisinin başlama tarihi olarak 17 Eylül Cuma günü duyurusu yapıldı. 594 bölüm yayınlanan dizi yeni sezona iki hafta sonra başlayacak.

Kadrosu iyice güçsüzleşen Kanal D'nin yıllanmış dizisi Arka Sokaklar'a iki sürpriz transfer

YENİ SEZON TANITIMI İLGİ GÖRDÜ

17 Eylül Cuma akşamı 595'inci bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan dizinin, yeni sezon tanıtımı büyük ilgi gördü. Olay yeri inceleme temasıyla oyuncuların göründüğü tanıtım, dizinin takipçileri arasında beğeni topladı.

Kadrosu iyice güçsüzleşen Kanal D'nin yıllanmış dizisi Arka Sokaklar'a iki sürpriz transfer

İKİ YENİ İSİM KATILDI

Arka Sokaklar'ın 16. yeni sezonunda iki yeni oyuncuyu kadroya dahil oluyor. Genç isimler Oğuz Peçe ve Deniz Çatalbaş yeni dönemde dizinin kadrosundaki boşlukları dolduracak.

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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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Kadrosu iyice güçsüzleşen Kanal D'nin yıllanmış dizisi Arka Sokaklar'a iki sürpriz transfer - Haberler Magazin
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