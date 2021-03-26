Kadri Yıldırım kimdir? Prof. Dr. Kadri Yıldırım'ın hayatı ve biyografisi! Nereli, kaç yaşında vefat etti, hastalığı neydi?

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Kadri Yıldırım yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçiren HDP eski milletvekili Prof. Dr. Kadri Yıldırım tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Peki, Kadri Yıldırım kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti? Kadri Yıldırım hastalığı ne?

Diyarbakır'da 4 gün önce geçirdiği beyin kanaması ardından yoğun bakımda tedavi altına alının HDP eski Milletvekili Prof. Dr. Kadri Yıldırım 62 yaşında hayatını kaybetti. Peki Kadri Yıldırım kimdir? Kadri Yıldırım'ın hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.

KADRİ YILDIRIM KİMDİR?

5 Şubat 1959 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen Kadri Yıldırım Türk akademisyen ve siyasetçidir.

Siirt Eğitim Yüksekokulu'ndaki ön lisan eğitimi tamamladıktan sonra, Harran Ünivesitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirmiştir. 13 yıl öğretmenlik yapan Kadri Yıldırım Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyeliği, Mardin Artuklu Üniversitesi rektör yardımcılığı, bu üniversiteye bağlı Yaşayan Diller Enstitüsü müdürlüğü, bu enstitüye bağlı Kürt Dili ve Kültürü ana bilim dalı koordinatörlüğü, aynı üniversitenin İlahiyat Bilimler Fakültesi (sonradan fakültenin ismi İslami İlimler Fakültesi olarak değişmiştir) kurucu Dekanlığı görevlerinde bulundu. Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde 2004'te Yardımcı Doçent, 2010 yılında ise Profesör oldu. Kürtçe, Arapça, Farça dil, edebiyat ve coğrafyası üzerine 14 kitabı ve birçok akademik tebliğ makaleleri bulunuyor.

Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçimleri'nde Halkların Demokratik Partisi (HDP) Siirt milletvekili adayı olan ve seçilen Yıldırım, Kasım 2015 Milletvekili Seçimi'nde yeniden HDP'den Siirt milletvekili seçilmişti.

KADRİ YILDIRIM'IN HASTALIĞI NEYDİ?

Geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçiren HDP eski milletvekili Prof. Dr. Kadri Yıldırım tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Siyasetçi ve akademisyen Prof. Dr. Kadri Yıldırım, 23 Mart'ta gece saatlerinde beyin kanaması geçirmişti. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım servisine alınan Yıldırım, 10 yıl önce de beyin kanaması geçirmişti.