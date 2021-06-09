Kadirli Belediye Başkanı Tarhan makam aracını evlenen çifte gelin arabası olarak tahsis etti

Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, makam aracını yeni evlenen çifte gelin arabası olarak tahsis etti.

Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, makam aracını yeni evlenen çifte gelin arabası olarak tahsis etti.

Evlenmek için tarih alan Mustafa ve Türkan Çalar çifti, Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan'a düğün davetiyesi vererek, makam aracını kendilerine gelin arabası olarak vermelerini istedi.

Çiftin talebini geri çevirmeyen Başkan Tarhan, makam aracını evlenecek çifte gelin arabası olarak tahsis edip, düğün masraflarını da karşılama sözü verdi.

Süslenerek gelin arabası yapılan makam aracına binerek düğün evine giden çifte İlçe Kaymakamı Ahmet Arık ve Başkan Tarhan da eşlik etti.

Düğüne de katılan Tarhan ve Arık, evlenen çifte altın taktı, çiftle birlikte oyun oynadı.

Mustafa ve Türkan Çalar, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye başkanı Ömer Tarhan'dan yardım istediklerini ve kendisinin kırmayarak yardımda bulunduğunu belirterek Tarhan'a teşekkür etti

Başkan Ömer Tarhan da, Kadirli belediyesi olarak evlenen çiftlere her zaman destek olduklarını ifade ederek, "Bundan sonra kullanmadığım makam aracını yeni evlenen çiftlere tahsis edeceğiz. Gelin arabası olacak. Ayrıca kültür evimizi de ücretsiz kullanabilecekler. " dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat