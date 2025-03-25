Kadir Topbaş, 2004-2017 yılları arasında İstanbul Belediye Başkanı olarak görev yapan Türk mimar, iş adamı ve siyasetçiydi. Peki, Kadir Topbaş kimdir? Kadir Topbaş öldü mü yaşıyor mu?

KADİR TOPBAŞ KİMDİR?

Mimar Dr. Kadir TOPBAŞ 1972 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden, 1974 yılında da Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nden mezun olmuştur. Bir süre serbest mimar olarak çalışmasının ardından, Kültür Bakanlığı İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma ve Anıtlar Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür.

Kırk yılı aşkın siyasi hayatında; 1994-1998 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığını yapmıştır. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı'nda "Hidiv Kasrı ve Boğaziçi Sivil Mimarisindeki Yeri" başlıklı tezi ile doktorasını almıştır. 1999 yılında Fazilet Partisi'nden Beyoğlu Belediye Başkanlığı'na seçilmiştir. 2004 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmiştir. Aynı yıl Marmara Belediyeler Birliği Meclisi tarafından da Birlik Başkanı olarak seçilmiş ve bu görevini 2009 yılına kadar yürütmüştür. 2004 yılında Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Başkanı ve Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Başkan Yardımcısı olarak seçilmiş ve bu görevlerini 2007 yılına kadar sürdürmüştür. 2007 yılında Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı'na (UCLG) Eş Başkan seçilerek, bu görevini 2010 yılına kadar yürütmüştür. 2009 yılında yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir.

2009 Yılında Türkiye Belediyeler Birliği'ne Başkan seçilmiştir. 2010 yılında Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı'na (UCLG) Başkan seçilerek Türk yerel yönetim tarihinde bir ilki gerçekleştirmiştir. 2011 yılında Birleşmiş Milletler Yerel Yönetimler Danışma Komitesi'ne (UNACLA) Başkan seçilmiştir. 2011 yılında Asya Belediye Başkanları Forumu'na (AMF) Başkan seçilerek, bu görevini 2013 yılına kadar devam ettirmiştir. Uluslararası düzeyde yapmış olduğu başarılı çalışmalar dolayısıyla 2011 yılında Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Onur ödülüne layık görülmüştür. 2012 yılında Pakistan Lahore Devlet Üniversitesi tarafından kendisine "Fahri Doktora" unvanı verilmiştir.2013 yılında Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı'na (UCLG) en fazla iki dönem seçilme hakkı olan göreve rakiplerini eleyerek tekrar yeniden Başkan seçilmiştir. 2013 yılında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin daveti ile 2015-2030 yılları arası Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini belirleme çalışmalarını yapan ve hazırlayan yirmi altı kişilik "Üst Düzey Seçkin Panelistler" arasında yer almıştır.

2014 yılında bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilerek, İstanbul tarihinde ilk defa üst üste üç kez seçim kazanan büyükşehir belediye başkanı olma başarısını göstermiştir. 2014 yılında Türkiye Belediyeler Birliği'ne yeniden Başkan seçilmiştir. Kültür ve sanat alanında uluslararası düzeyde gerçekleştirmiş olduğu önemli çalışmalar dolayısıyla 2014 yılında "Kore Devlet Kültür Nişanı" ile taltif edilmiştir. Türkiye-Tataristan ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda yapmış olduğu değerli çalışmalar nedeni ile 2015 yılında da Tataristan Cumhurbaşkanı tarafından, "Tataristan Devlet Madalyası" takdim edilmiştir. 2015 yılında Türk dünyası ilişkilerini geliştirmedeki katkıları sebebi ile Kazakistan Türkiye Dostluk ve İşbirliğini Geliştirme Madalyası takdim edilmiştir. 2015'te İstanbul'da kültür mirasının korunmasına yönelik gayretleri dolayısıyla Paris'te UNESCO 70. Yıl Madalyası ile taltif edilmiştir.

2016 yılında Marmara Üniversitesi tarafından kendisine "Fahri Doktora" unvanı verilmiştir. Tarih ve Çevre (TAÇ) Vakfı ile Fiziksel Engelliler Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi, İstanbul Modern Sanatlar Müzesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Prof. Dr. Fuat Sezgin (BİTAV) İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyet Üyesidir. Halen 2020 yılında üstlendiği Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) Mütevelli Heyeti Başkanlığını ve Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığını yürütmektedir.

Bilgi Üniversitesi ile beraber çıkardığı "Beyoğlu: Kültürleri Buluşturan Kent", Tarih ve Çevre (TAÇ) Vakfı ile birlikte hazırladığı "Geçmişten Günümüze Beyoğlu I-II" ve "Anılarda Beyoğlu" adlı eserleri bulunmaktadır.

KADİR TOPBAŞ ÖLDÜ MÜ?

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş 13 Şubat 2021 tarihinde bir süredir tedavi gördüğü hastanede öldü.