Kadir Şeker olayı nedir? Kadir Şeker kimdir? Son durum: Kadir Şeker serbest mi bırakıldı?

Kadir Şeker olayında son durum ne? Müge Anlı'da Mervenur Polat konusu işlenirken ele alınan konulardan biri de Kadir Şeker davası oldu. Konu hakkında izleyiciler Kadir Şeker olayı nedir? Kadir Şeker kimdir? Kadir Şeker olayı hakkında bilgileri ve soruların yanıtlarını aradı.

Konya'da bir çiftin kavgasına müdahale etmek için araya girdiği sırada taraflardan birinin ölümüne neden olarak gösterilen Kadir Şeker olayı nedir? Kadir Şeker kimdir? Kadir Şeker

KADİR ŞEKER KİMDİR?

Şeker, 20 yaşında ve Konyalıdır. Üniversite sınavına hazırlandığı dönemde olay yerinden geçtiği sırada, kız arkadaşını darp eden birine engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandı ve hakkında 19 yıla kadar yargılama istendi.

KADİR ŞEKER OLAYI NEDİR?

5 Şubat Çarşamba günü Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda, Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen sevgililer Ayşe D. ve Özgür Duran arasında evde tartışma çıktı. Ayşe D'nin parka gelmesiyle tartışma sonrasında fiziki şiddete dönüştü. O sırada kütüphaneden çıkan Kadir Şeker ise olanları engellemek için araya girdiği sırada elindeki bıçağın Özgür Duran'ın kalbine isabet ettiği öne sürüldü. Duran hayatını kaybederken Kadir Şeker de 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

KADİR ŞEKER OLAYINDA SON DURUM!

Konya'da sokakta sevgilisine şiddet uygulayan şahsın ölümüne sebep olan Kadir Şeker'in dayaktan kurtardığı Ayşe Dırla, dün eroin dolu araçta yakalanmıştı. Tutuklanan Dırla, uyuşturucuyu iade etmeye gittiklerini; Kadir'i suçlamadığı için öldürülen Özgür Duran'ın ailesi tarafından ihbar edilmiş olabileceğini söyledi.

KADİR ŞEKER SERBEST Mİ BIRAKILDI?

Olay, 5 Şubat akşamı, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Özgür Duran'ın sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü gerekçesiyle olaya müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, çıkan arbedede Duran'ı bıçaklayarak öldürdü. Tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan yargılandığı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada önce ömür boyu hapse çarptırıldı. Suçun haksız tahrik altında işlendiği gerekçesiyle ceza; önce 15 yıla, Kadir Şeker'in duruşmadaki iyi hali de göz önünde bulundurularak 12,5 yıla indirildi.

Konya Bölge Adliye Mahkemesi, Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararı bozdu. Yargılamanın yeniden yapılması için dosyayı geri gönderdi. Bölge Adliye Mahkemesi, davaya katılma talepleri bulunan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun davaya katılmalarını istedi. Bölge Adliye Mahkemesi ayrıca, Özgür Duran'ın ailesinin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına Kadir Şeker'in 'kiralık katil' olduğunu öne sürerek suç duyurusunda bulunmalarını da araştırılmasını istedi.

"BİLDİĞİ HER ŞEYİ ANLATACAĞINI SÖYLEDİ"

Bu başvurunun hemen ardından ortaya çıkan sürpriz tanık, iddiaya göre, Özgür Duran'ın ailesinin avukatı Metehan Uluman aracılığıyla anne Mübeyyen Güner Dalkılıç'a ulaştı. Bildiği her şeyi anlatacağını söyleyen tanık, Kadir Şeker'in uyuşturucu kullanan bir kişi olduğunu ve uyuşturucu tacirleri tarafından Özgür Duran'ı öldürtmek için kullanıldığını öne sürdü.

'TANIĞIN ANLATTIKLARI KANIMI DONDURDU'

Tanığın anlattıklarını dinleyince şok yaşadığını belirten Mübeyyen Güner Dalkılıç, oğlu Özgür Duran'ın Kurşunlu Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret ederek dua etti. Sürpriz tanığın anlattıkları üzerinden savcılığa yeni bir dilekçe sunmaya hazırlanan Mübeyyen Güner Dalkılıç, "Ben zaten planlı bir cinayet olduğundan şüpheleniyordum. Tasarlayarak öldürüldüğünü başından beri düşünüyordum. Savcıya Ayşe Dırla'nın öldürdüğünü söyledim. 10 ay boyunca hep bu şüpheyle yaşadım. Tanığın anlattıkları kanımı dondurdu. Kadir masum değildir" dedi.

'UYUŞTURUCU SATIŞINA KARŞI OLDUĞU İÇİN ÖLDÜRDÜLER'

Erkek tanığın elinde, anlattıklarına dair deliller ve belgeler olduğunu da söylediğini belirten Dalkılıç, "Tanık bir gün önceden Özgür'ün öldürüleceğinden haberi olduğunu, ancak yapmamaları gerektiğini söylediğini anlattı. Tanık, Özgür Duran'ın uyuşturucu sattırmadığını ve satışa karşı çıktığı için öldürüldüğünü söyledi. Ayşe Dırla'nın uyuşturucudan kazandığı parayı Özgür'ün yediğini düşündüler. Ama Özgür bu duruma karşıydı. O yüzden çocuğumu yok ettiler" diye konuştu. Mübeyyen Güner Dalkılıç, Özgür Duran'ın cep telefonu kaydının incelenmesini ve olay günü arayanların tek tek sorgulanmasını istedi.