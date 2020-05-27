Kadir'in tutukluluğuna devam kararı geldi! 24 Haziran'da kendisini savunacak
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Kadir'in tutukluluğuna devam kararı geldi! 24 Haziran'da kendisini savunacak

Şiddet gören bir kadını korumak isterken sevgilisinin ölümüne sebep olan Kadir Şeker'in dosya üzerinden yapılan incelemesinde tutukluluk halinin devamına karar verildi. Geçtiğimiz ay koronavirüse yakalanan Şeker'in 24 Haziran'daki mahkemede kapsamlı bir savunma yapması bekleniyor.

27.05.2020 11:27 | Son Güncelleme: 27.05.2020 12:11

Konya'da sevgilisi Ayşe D.'yi (35) döven Özgür Duran'a (32) engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak ölümüne sebep olan Kadir Şeker'in (20) dosya üzerinden yapılan incelemesinde tutukluluk halinin devamına karar verildi. Geçtiğimiz ay koronavirüse yakalanan Şeker, 24 Haziran'da mahkeme huzuruna çıkarak detaylı savunma yapacak.

KASTEN ADAM ÖLDÜRME İLE SUÇLANDI

Geçtiğimiz yıl Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. ve Özgür Duran çifti arasında birlikte yaşadıkları evde tartışma çıktı. Ayşe D. evden çıkıp, parka geldi. Peşinden parka gelen Özgür Duran, iddiaya göre sevgilisini dövmeye başladı. Tesadüfen parktan geçen Kadir Şeker, olaya müdahale etmek istedi. Çıkan arbedede, Şeker'in elindeki bıçak, Duran'ın kalbine isabet etti. Özgür Duran hayatını kaybederken, tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

Kadir'in tutukluluğuna devam kararı geldi! 24 Haziran'da kendisini savunacak

19 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİYLE YARGILANIYOR

Soruşturma sonunda Kadir Şeker hakkında, 'kasten adam öldürme' suçundan iddianame düzenledi. İddianamede, yargılamanın müebbet hapis cezası istemiyle yapılması, verilecek cezanın ise tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla kadar olması talep edildi. Ayrıca 'yasak bıçaklar ve diğer aletlerle ilgili suçlar ve cezaları' kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi. İddianame 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken Kadir Şeker, 28 Nisan tarihinde ilk kez hakim karşısına çıktı.

Kadir'in tutukluluğuna devam kararı geldi! 24 Haziran'da kendisini savunacak

KORONAVİRÜSE YAKALANDI

O dönem koronavirüs testi pozitif çıkan Şeker, duruşmaya Ses ve Bilişim Görüntü Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Kadir Şeker, önceki ifadelerini tekrar ettiğini, savunmasını ayrıntılı olarak yüz yüze yapmak istediğini ve tahliyesini talep ettiğini söyledi. Mahkeme Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bugün Kadir Şeker'in tutukluluk halinin dosya üzerinden incelenmesi yapıldı. Heyet, Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Kadir Şeker'in 24 Haziran'da mahkeme huzuruna çıkarak detaylı savunma yapması bekleniyor.

Kadir'in tutukluluğuna devam kararı geldi! 24 Haziran'da kendisini savunacak

Kaynak: DHA

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