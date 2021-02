Kadir Şeker'in kiralık katil olduğu iddiası

Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Kadir Şeker, 12,5 yıl hapse çarptırıldı. Kadir Şeker'in sanık olduğu olayda ölen Özgür Duran'ın annesi Mübeyyen Güner Dalkılıç ve kardeşi Niyazi Remzi Duran, "Bu planlı bir cinayet" diyerek savcılığa başvurmuştu. Aile Ayşe Dırla, sevgilisi Murat Hanlı, eski kocası ve kız kardeşi Figen Dırla'nın da aralarında bulunduğu 8 kişiden şikâyetçi olmuştu. Şeker'in 'kiralık katil' olduğunu iddia eden Dalkılıç, delil olarak da Kadir'in adının geçtiği bazı Instagram mesajlarını göstermişti.

MESAJLAR SAHTE ÇIKTI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada, Instagram mesajlarının sahte olduğu anlaşıldı. Dilekçeyle birlikte savcılığa verilen mesajlara göre 'demirelozcanan' adlı bir Instagram hesabından 'adarcananyazcan' adlı hesaba "Kadir parka yerleşti Murat, haberin olsun. O it gelmek üzere dikkat et, görmesin seni" mesajları atıldı. Cevaben de "Tamam gülüm" mesajı geldi. Tarih ve saat bilgisi olmayan mesajlar, Kadir'in planın içinde olduğu intiba yaratmak için oluşturulmuştu.

ÖZGÜR DURAN'IN ARKADAŞI ÇIKTI

Mesajları ölen Özgür'ün, Yusuf Özten adlı arkadaşı hazırlamıştı. Amacı ise 'Elimde cinayete dair bilgi var' diyerek Özgür'ün ailesinden para almaktı. Duran'ın annesini ve avukatını arayan Yusuf Özten, yazışmaların Ayşe Dırla ile sevgilisi Murat Hanlı arasında geçtiğini, Özgür'ü öldürtmeyi böyle planladıklarını anlattı. Mesajlardaki 'Kadir' adlı kişinin de Kadir Şeker olduğunu söyledi. Ayrıca Özgür'ün kendisine 5 bin lira borcu olduğunu, bu parayı da ödemelerini istedi. Elindeki bilgileri anlatmak için de ayrıca para talep etti.

SUÇU BAŞKASINA ATTI

İfade veren Yusuf Özten, "Özgür benim eski arkadaşım, uyuşturucudan cezaevine girdim, çıkınca Özgür'ün öldürüldüğünü öğrendim" dedi. Özten kendisini Özgür Duran'ın, Ali adlı bir başka arkadaşının yönlendirdiğini "Özgür'ün annesinden 5 bin lira alacağım var, dediğimi yap gerisine karışma" dediğini iddia etti. Özten, Instagram mesajlarının da Ali'den geldiğini söyledi. Özten "Özgür'ün annesi Antalya'ya gitmem için para gönderdi. Gitmedim. Tehdit etmeye başladı. CİMER'e başvurdum. Özgür'ün ailesi, bana yalancı şahitlik yapmayı teklif etti" dedi. Savcılık Instagram mesajlarının sahte olduğunun altını çizerek takipsizlik verdi. Kadir Şeker'in azmettirildiğine ilişkin bir soruşturmaya gerek olmadığını belirtti.

"KADİR'E NASIL BİR KOMPLO KURULMAYA ÇALIŞILDIĞINI BİLİYORUZ"

Şeker Ailesinin avukatı Emrah Daylan, Kadir Şeker'in 'kiralık katil' suçlamasından aklandığını, olayın komplodan ibaret olduğunu söyledi. Hürriyet'e özel açıklama yapan avukat Emrah Daylan, "Bu olay Kadir'e nasıl bir komplo kurulmaya çalışıldığını gösteriyor. Karşı tarafın Kadir'i suçlamak için neler yapabileceğini, ne tür ilişkiler ağı içinde olduğunu da görüyoruz. Hukuki haklarımızı kullanacağız" ifadelerini kullandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Konya'nın Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana gelen olayda, Özgür Duran'ın sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü gerekçesiyle olaya müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, çıkan arbedede Duran'ı bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası tutuklanan Kadir Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan yargılandığı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada önce ömür boyu hapse çarptırıldı. Suçun 'haksız tahrik' altında işlendiği gerekçesiyle ceza, önce 15 yıla ardından Şeker'in duruşmadaki iyi hali de göz önünde bulundurularak 12,5 yıla indirildi.