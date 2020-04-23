Kadir Şeker'in avukatı: 28 Nisan'daki duruşmada Kadir'imizi salıverin diyeceğiz
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Kadir Şeker'in avukatı: 28 Nisan'daki duruşmada Kadir'imizi salıverin diyeceğiz

KONYA'da, sevgilisi Ayşe D.'ye (35) şiddet uygulayan Özgür Duran'ı (32) engellemek istediği sırada kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker (20), 28 Nisan günü, koronavirüs nedeniyle SEGBİS sistemi ile hakim karşısına çıkacak.

23.04.2020 12:30 | Son Güncelleme: 23.04.2020 12:39
Kadir Şeker'in avukatı: 28 Nisan'daki duruşmada Kadir'imizi salıverin diyeceğiz

KONYA'da, sevgilisi Ayşe D.'ye (35) şiddet uygulayan Özgür Duran'ı (32) engellemek istediği sırada kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker (20), 28 Nisan günü, koronavirüs nedeniyle SEGBİS sistemi ile hakim karşısına çıkacak. Sadece tutukluluk hali görüşülecek olan Şeker'in avukatlarından Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, "Kadir'in kastı öldürmek değildi. Kaldı ki nefsi müdafaa hükümleri vardı. En azından bu sınırın aşılması vardı. Suçun vasıf ve mahiyetinin değiştirilmesi ihtimaline binaen, mümkünse en ağır adli kontrol şartlarını uygulamak kaydıyla Kadir'imizi salıverin diyeceğiz" dedi.  

Olay, 5 Şubat Çarşamba akşamı Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda yaşandı. İddiaya göre Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen sevgililer Ayşe D. ve Özgür Duran arasında evde tartışma çıktı. Ayşe D. evden çıkıp, parka geldi. Yine iddiaya göre peşinden parka gelen Özgür Duran sevgilisini dövmeye başladı. Tesadüfen parktan geçen Kadir Şeker, Duran'a müdahale etmek istedi. Çıkan arbede sırasında, Şeker'in elindeki bıçak, Duran'ın kalbine isabet etti. Özgür Duran hayatını kaybederken, tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Adli Tıp Kurumu, olaydaki bıçağın Özgür Duran'ın kalbine 10 santimetre uzunluğunda ve 1,5 santimetre genişliğinde girdiğini tespit etti. Bıçağın 6136 Sayılı 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Kanunu' kapsamında olduğu saptandı. Kadir Şeker'in kıyafetleri, sırt çantası, çantasındaki toprak ile parktan alınan toprağın kriminal incelemeye alındığı soruşturmada, görgü tanıkları ile Özgür Duran ve Ayşe D.'nin tartıştığı sırada yanlarında bulunan Bekir Duran'ın ifadesine de başvuruldu. Ayrıca Kadir Şeker'in suçta kasıtlı olup olmadığının belirlenmesi için 'sosyal araştırma raporu' hazırlandı.

19 YILA KADAR YARGILANACAK Soruşturma sonunda Kadir Şeker hakkında, 'kasten adam öldürme' suçundan iddianame düzenledi. İddianamede, yargılamanın müebbet hapis cezası istemiyle yapılması, verilecek cezanın ise tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla kadar olması talep edildi. Ayrıca 'Yasak Bıçaklar ve Diğer Aletlerle İlgili Suçlar ve Cezaları' kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi. İddianameyi kabul eden  3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi ilk duruşma için 29 Nisan Çarşamba gününü belirledi. Daha sonra ise duruşma 28 Nisan Salı gününe alındı. SEGBİS İLE  KATILACAKKadir Şeker'in avukatlarından Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, 30 Mart tarihinde, koronavirüs salgınının önlenmesi amacıyla Hakimler Savcılar Genel Sekreterliği'nin bir kısım yargı faaliyetlerinde tedbirler alarak, tüm duruşma tarihlerinin 30 Nisan sonrasına ertelendiğini kaydetti. Tutuklularla ilgili davaların ise istisna tutulduğunu ifade eden Aladağ, şunları söyledi: "Tutuklu işler istisna tutuldu. Ancak tutuklu işlere ilişkinde hali hazırda Konya Adliyesi'nde uygulama şu şekilde; Sanık, SEGBİS ile bağlanmakta. Taraflar duruşmada hazır olmuyor. Sadece tutukluluğun devam edilip etmeyeceği noktasında kısa beyanımızı alıp, bu konuda karar verilecek. Esasa dair bir savunma yapılmayacak. Malum iddianamedeki sevk maddelerini kabul etmiyoruz, Kadir'in kastı öldürmek değildi. Kaldı ki nefsi müdafaa hükümleri vardı. En azından bu sınırın aşılması vardı. Bu çerçevede suçun vasıf ve mahiyetinin değiştirilmesi ihtimaline binaen, mümkünse en ağır adli kontrol şartlarını uygulamak kaydıyla, Kadir'imizi salıverin diyeceğiz. "

Kadir Şeker'in cezaevinde üniversiteye hazırlanmak için ders çalışmaya devam ettiğini belirten Aladağ, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında cezaevindeki görüşmeler hem oraya gidecekler hem de oradakilerin sağlığı için sınırlı.  Ancak Kadir'den, ailesinden haberler almaktayım. Hali hazırda derslerine çalışmakta, sağlık durumu gayet iyi. Bu tedbirler ortadan kalktıktan sonra sıkça Kadir'le görüşmelerimiz devam edecek" diye konuştu. 


Kadir Şeker'in avukatı: 28 Nisan'daki duruşmada Kadir'imizi salıverin diyeceğiz

Kaynak: DHA

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