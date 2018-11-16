Kadir Mısıroğlu'ndan Tartışma Yaratacak Sözler: Atatürk'ü Sevenler Ahmaktır

Kamuoyunda 'fesli Kadir' olarak bilinen Kadir Mısıroğlu, Youtube üzerinden yayınlanan 12 dakikalık ses kaydında Atatürk'ü sevmediğini bir kez daha belirtti. Mısıroğlu, "Mustafa Kemal Paşa'yı sevmiyorum, onu sevenler ahmaktır." dedi.

Mısıroğlu şunları söyledi:

"MUSTAFA KEMAL BU MEMLEKETTE YÜKSELMENİN İLK BASAMAĞIDIR"

"Birgün Diyanet İşleri reisinin beni hasta yatağımda ziyaretinden ötürü kükreyen aslanlar gibi kükreyenlerin hiçbirinde Mustafa Kemal'ın yaptığı işleri değerlendirecek kabiliyet vardır, ne de ona samimi bir muhabbet sahibidir. Mustafa Kemal bu memlekette yükselmenin birinci basamağıdır. Ama bu şans ellerinden gidiyor. Onlarda biliyor. Bu devam etmez.

"ATATÜRK'Ü SEVEN AHMAKTIR"

Hiçbir icraatı Müslümanlığın lehine değildir. Eğer bir Müslüman Atatürk'ü seviyorum derse ya ahmaktır ya sahtekardır.

"BENİMLE KONUŞACAK KALİTEDE ADAMINIZ YOK"

Kendisini eleştirenlere nadanlar (Farsça eskimiş bilgisiz, cahil, nobran, kaba, kötü) diyen Mısıroğlu, Atatürk'ü sevenlere, "Bana kükreyenlerden bir tanesi inanıyorum ki Nutuk'u okumamıştır. Ben bunun Osmanlıcasını ilk mektebi bitirdiğim sene okudum. Benimle konuşacak kalitede bir adamınız yok. Ancak söversiniz. Pes, Müslüman olmuyorsunuz, insan olun. Gavurun bile ahlaklısı olur ya… Demokrasiye inanıyorsan, insana saygıya inanıyorsan, ben size cevap vermekten aciz miyim sanıyorsunuz.

"MUSTAFA KEMAL PAŞA'YI SEVMİYORUM"

Evet ben Kemal Paşa'yı sevmiyorum. Bu benim hakkımdır, istersem babamı da sevmem. Bundan dolayı beni kimsenin kınamaya hakkı yoktur. Beni eleştirenler bir kamyon çakıl taşı. Beni metheden, doğruyu söyleyenler de altın. Bundan sonra kim söverse sövsün bu cevap yeter. Bundan sonra avukatıma söyleyeceğim suç işlerse dava açsın.

Allah düşmanlarına düşman olduğum sabit oldu.