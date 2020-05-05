Kadir Mısıroğlu kimdir? Kadir Mısıroğlu hayatı ve biyografisi
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Kadir Mısıroğlu kimdir? Kadir Mısıroğlu hayatı ve biyografisi

Kadir Mısıroğlu kimdir? Kadir Mısıroğlu hayatı ve biyografisi
05.05.2020 12:59 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:59

Ölümünün birinci yılında anılan Kadir Mısıroğlu geride bıraktığı eserleri ve konuşmaları ile hatırlanıyor. Sosyal medyada da gündem olan Kadir Mısıroğlu'nu ölüm yıl dönümünde Kadir Mısıroğlu kimdir? Kadir Mısıroğlu hayatı ve biyografisi gibi konular merak edildi.

Türk yazar, avukat ve gazeteci Kadir Mısıroğlu ölümünün 1. yıl dönümünde anılıyor. Yaşamı boyunca dikkat çekici açıklamaları ile gündem olan Mısıroğlu ölüm yıl dönümünde mesajlarla ve paylaşımlarla anılıyor. Kadir Mısıroğlu kimdir? Kadir Mısıroğlu hayatı ve biyografisi

KADİR MISIROĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 24 Ocak 1933, Akçaabat

Ölüm tarihi ve yeri: 5 Mayıs 2019

1964'te Sebil adlı yayınevini kuran ve Sebil dergisini çıkaran Mısıroğlu, elliden fazla kitap yayımlamıştır

1933 yılında Trabzon'un Akçaabat ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Akçaabat'ta, lise öğrenimini Trabzon Lisesi'nde tamamladı. 1954 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi.

Fakülte yıllarından itibaren hukuktan çok tarihe ilgi duydu ve Türkiye'nin yakın tarihi ile alakalı araştırmalar yapmaya yöneldi. Gençlik yıllarında çeşitli gazete ve dergilerde takma adlarla yazılar yayımladı.

1961 yılında Aynur Aydınaslan ile evlendi. Bu evlilikten Abdullah Sünusi (1963), Fatıma Mehlika (1965), Mehmet Selman (1973) isimli üç çocuğu oldu.

1964 yılında Sebil Yayınevi'ni kurdu ve "Lozan Zafer mi, Hezimet mi?" kitabının birinci cildini bu yayınevinin ilk kitabı olarak yayımladı. Rıza Nur tarafından yazılan "Hayat ve Hatıratım" adlı kitabını 1968 yılında yayımladı.

Mısıroğlu bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde 5 Mayıs 2019'da 86 yaşında hayatını kaybetti. Mısıroğlu'nun naaşı 6 Mayıs 2019'da Çamlıca Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Üsküdar'daki Nasuhi Mehmet Efendi Camii haziresine defnedildi.

ROMANLARI

• Kanlı Düğün (1972)

• Uzunca Sevindik (1973)

• Kırık Kılıç (1973)

• Kavuklu İhtilâlci (2005)

• Düzmece Mustafa (2005)

• Cem Sultan'ın Papağanı (2006)

• Zağanos Paşa (2006)

• Veli Bayezid'in Bedduası (2008)

• Malkoçoğlu Kardeşler (2008)

• Makbul ve Maktul İbrahim Paşa (2008)

• Barbaros Hayreddin Paşa (2009)

• Sokollu Mehmed Paşa (2009)

• Mimar Koca Sinan (2011)

• Zorâkî Âsî (Şehzade Bayezid) (2012)

• Pîrî Reis (2012)

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