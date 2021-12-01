Kadir İnanır zorlu süreci atlattı, taburcu olacağı günü bekliyor

DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde geçirdiği beyin ameliyatı sonrası tedavisi süren sanatçı Kadir İnanır, zorlu süreci atlattı. Sağlık durumu iyiye giden İnanır'ı ziyaret eden arkadaşları fotoğraf paylaştı.

Kadir İnanır, 20 Kasım'da Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanınca ambulansla Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne getirildi. Acil serviste yapılan tahlil ve tetkikleri sonucu İnanır, beyin damarında pıhtı atması tespit edilerek yoğun bakıma alındı. Bir süre yoğun bakımda tutulan ve bilinci yerinde olan İnanır, daha sonra nöroloji servisinde özel odaya alındı. Kendisi için oluşturulan ve alanlarında uzman olan 6 kişilik doktor ekibi, İnanır'ın anbean tetkiklerini ve kontrollerini yaptı. Doktorlar, sürekli takip ettikleri İnanır'ın 21 Kasım'da aniden gelişen beyin kanaması geçirdiğini tespit edip, ameliyata aldı. Başarılı geçen ameliyat sonrası Kadir İnanır, yoğun bakıma alındı. Uyutulan İnanır, ertesi gün uyandırıldı. Bilinci yerinde olan ve solunum cihazından ayrılan İnanır, tedbir amacıyla bir süre daha yoğun bakımda tutuldu. Daha sonra yoğun bakımdan çıkarılan İnanır, nöroloji servisindeki özel odaya alındı.Kadir İnanır'ın geçirdiği ağır ameliyat sonrası kendisini kısa sürede toparladığı, sağlık durumunun iyiye gittiği, ilerleyen günlerde taburcu edileceği öğrenildi. İnanır'ı hastanede ziyaret eden arkadaşları onun son durumunu gösteren fotoğraflar paylaştı.