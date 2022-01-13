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Kadir İnanır aylar sonra görüntülendi! İşte son hali...

Kadir İnanır aylar sonra görüntülendi! İşte son hali...
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Kasım ayında Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanan Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, kötü günleri geride bıraktı. Sağlığına kavuşan İnanır, aylar sonra görüntülendi

MUĞLA (Snob Magazin) - Usta oyuncu Kadir İnanır, 20 Kasım'da Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanınca ambulansla Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne getirilmişti.

Acil serviste yapılan tahlil ve tetkikleri sonucu İnanır, beyin damarında pıhtı atması tespit edilip, yoğun bakıma alındı.

Bir ay içerisinde sağlığına kavuşan İnanır, önceki akşam Zorlu AVM'de görüntülendi. Oldukça keyifli olduğu gözlenen İnanır, "Sağlığım yerinde, her geçen gün daha iyi oluyorum" dedikten sonra aracına bindi.

Kadir İnanır aylar sonra görüntülendi! İşte son hali...

Kadir İnanır aylar sonra görüntülendi! İşte son hali...

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