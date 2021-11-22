Kadir İnanır ameliyat edildi - Haberler
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Kadir İnanır ameliyat edildi

AA / Çağatay İğci - Haberler | Güncel

Denizli'deki hastanede tedavisi süren 72 yaşındaki sanatçı Kadir İnanır'ın ameliyat edildiği, başarılı geçen ameliyatın ardından yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi.

DENİZLİ (AA) - Denizli'deki hastanede tedavisi süren 72 yaşındaki sanatçı Kadir İnanır'ın ameliyat edildiği, başarılı geçen ameliyatın ardından yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde önceki gün aniden rahatsızlanan ve ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirilen İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin Pamukkale Üniversitesinden açıklama yapıldı.

İnanır'ın ameliyat edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üniversite hastanemizde tedavi altında olan değerli sanatçımız Kadir İnanır'ın klinik seyrinde bir sapma gözlenmesi üzerine akşam üzeri ameliyata alınmıştır. Ameliyat başarılı geçmiş olup, kendisinin yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir."

Kadir İnanır ameliyat edildi

Kadir İnanır ameliyat edildi

Kadir İnanır ameliyat edildi

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AA / Çağatay İğci - Son Dakika Haberleri

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