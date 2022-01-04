Kadir Gecesi ne zaman? 2022 Kadir Gecesi hangi gün? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. İslam dininde bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesi, ramazan ayının gelmesi ile birlikte hangi güne denk geldiği merak ediliyor.'Kadir Gecesi 2022 yılında ne zaman idrak edilecek?' sorusunun cevabını araştıran vatandaşlar, ayrıca Kadir Gecesi'nin önemini de merak ediyor. İşte, 2022 Kadir Gecesi tarihi...

KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ

Kur'an-ı Kerim'i bu mübarek gecede indirdiğini bizlere bildiren Rabbimiz, bu gecenin değerini ve önemini adını bu geceden alan Kadir suresi ile anlatmıştır. Peygamber Efendimiz (s.a.s) de bu gecenin kıymetini "Kim Kadir Gecesini, faziletine inanarak ve mükâfatını da Cenâb-ı Allah'tan umarak ihya ederse, o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır" (Buhârî, Kadir 1) şeklinde ifade etmiştir.

Allah (c.c.) Kadir Suresinde "Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. " buyurarak Kur'an-ı Kerim'in bizleri bu gecede şereflendirdiğini ve bu gecenin Kur'an'ın nuruyla bin aydan daha hayırlı olduğunu söylemektedir.

2022 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kadir Gecesi, bu yıl da pek çok Müslüman tarafından huşu içerisinde idrak edilecek. 2022'de, 27 Nisan tarihinde idrak edilecek olan Kadir Gecesi, bazı kesimler tarafından kandil olarak tabir edilse de kandil günlerinden değildir.

Kadir Gecesi 27 Nisan akşamı, teravih namazının ardından başlar ve gecenin geç saatlerine kadar devam eder.

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