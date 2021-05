Kadir Gecesi ne zaman? 2021 Kadir Gecesine kaç gün kaldı? Kadir Gecesi ne yapılmalıdır?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan Ayı içinde en mübarek gece olan Kadir Gecesi'nin heyecanı başladı. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlı olarak tanımlanıyor. Peki bu yıl Kadir Gecesi hangi tarihe denk geliyor? Kadir Gecesi 2021 ne zaman? Kadir Gecesinin önemi nedir? Kadir Gecesi ne zaman? 2021 Kadir Gecesine kaç gün kaldı? Kadir Gecesi ne yapılmalıdır?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan Ayı içinde en mübarek gece olan Kadir Gecesi'nin heyecanı başladı. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlı olarak tanımlanıyor. Peki bu yıl Kadir Gecesi hangi tarihe denk geliyor? Kadir Gecesi 2021 ne zaman? Kadir Gecesinin önemi nedir? Kadir Gecesi ne zaman? 2021 Kadir Gecesine kaç gün kaldı? Kadir Gecesi ne yapılmalıdır? İşte detaylar haberimizde….

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kadir Gecesi tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu. Kadir Gecesi ne zaman ve hangi gün idrak edilecek sorusu pek çok Müslüman tarafından araştırılıyor. Dualar ve ibadetlerle eda edilecek olan Kadir Gecesi, manevi duyguların bolca yaşandığı gece olacak. Kuran-ı Kerim'in Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (SAV) indiği gece olarak bilinen Kadir Gecesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının 27. gecesinde idrak edilecek. Kadir Gecesi ibadetleri ile Yaradan'a eller açılacak ve dualar, dilekler vuku bulacak.

Kadir Gecesi, bu yıl da pek çok Müslüman tarafından huşu içerisinde idrak edilecek. Bu yıl 8 Mayıs Cumartesi günü idrak edilecek olan Kadir Gecesi, bazı kesimler tarafından kandil olarak tabir edilse de kandil günlerinden değildir.

Kadir Gecesi 8 Mayıs akşamı, teravih namazının ardından başlar ve gecenin geç saatlerine kadar devam eder.

KADİR GECESİ ÖNEMİ NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklı bilgilere göre, Peygamber efendimiz (s.a.v) daha önceki ümmetlerden bin sene cihad eden insanları düşünüp, benim ümmetimin ömrü kısadır, az ibadet ederler diye üzülünce, Allahü teâlâ, (Kadir gecesi senin ve ümmetinindir) buyurup Habibinin kalbini ferahlandırdı. Kadir gecesi, her Ramazan ayında gelir. Kadir Gecesin önemli kılan ise Kur'an-ı Kerim'in ilk o gece indirilmeye başlanmasındandır.Kadir Gecesi, üç ayların sonuncusu olan ramazan ayının yirmi yedinci gecesine rastlamaktadır. Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesinin Önemi şu şekilde dile getirilmiştir. '' Biz Onu (Kur'an-ı Kerim'i) Kadir Gecesinde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen bilirmisin? Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.O gecede,Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail a.s) her iş için iner dururlar. O gece esenlik,gün ağarıncaya kada sürer.'' (Kadir Süresi 1-5 Ayetler)Kadir gecesinin zamanıKadir gecesinin hangi gece olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte, Ramazan'ın yirmi yedinci gününün gecesinde olma ihtimali yüksektir. İslam peygamberi Muhammed Kadir gecesinin hangi gece olduğunu kesin şekilde belirtmemiş, ancak; "Siz Kadir gecesini Ramazan'ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız" demiştir.

KADİR GECESİ NELER YAPILIR?

Bir hadiste inanarak ve mükâfatını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini ihyâ edenlerin geçmiş günahlarının affedileceği müjdelenmiştir (Buhârî, "Fazlu leyleti'l-Kadr", 1; Müslim, "Salâtü'l-müsâfirîn", 175-176).

Ramazanın son on gününe girildiğinde Hz. Peygamber dünyevî işlerden uzaklaşıp i'tikâfa çekilir, geceleri daha çok ibadet ve tefekkürle geçirdiği gibi ailesini de uyanık tutardı (Buhârî, "Fazlu leyleti'l-Kadr", 5; "İ?tikâf", 1; Müslim, "İ?tikâf", 1-5; Tirmizî, "Savm", 73).

Bir hadiste Resûl-i Ekrem'in Kadir gecesinde, "Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, beni de affet!" şeklinde dua edilmesini tavsiye ettiği belirtilir (Tirmizî, "Da?avât", 84; İbn Mâce, "Du?â?", 5).